Σεισμός 3,4 Ρίχτερ βορειοανατολικά της Ραφήνας

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αττική, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Στα πέντε χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 05:40 ώρα Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς σεισμολογικής καταγραφής, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.