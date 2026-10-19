Ανοσοποιητικό σύστημα: Πώς να θωρακίσετε τον οργανισμό σας απέναντι στις ιώσεις, σύμφωνα με γιατρό

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Η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η τακτική σωματική δραστηριότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Καθώς οι φθινοπωρινοί και χειμερινοί μήνες συνδέονται με αυξημένη κυκλοφορία αναπνευστικών ιών, οι καθημερινές μας συνήθειες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ο Αμερικανός γιατρός Mark Hyman επισημαίνει τον ρόλο του ύπνου, της διαχείρισης του στρες και της διατροφής, ενώ ξεχωρίζει ορισμένες τροφές που μπορούν να συμβάλουν σε μια ισορροπημένη διατροφή και στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.

Πώς να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα, σύμφωνα με γιατρό

Ένας διεθνούς φήμης γιατρός αποκάλυψε το «μυστικό» για να χτίσετε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, που σπάνια θα λυγίζει από ιώσεις και κρυολογήματα, κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο.

Ο Dr. Mark Hyman, Αμερικανός ιατρός, συγγραφέας και παρουσιαστής δημοφιλών podcast με εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται συχνά τις γνώσεις του με τους χρήστεςτων social media.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, εξήγησε ότι η προστασία απέναντι στην εποχική γρίπη ξεκινά από τα βασικά: «Το ανοσοποιητικό σας σύστημα ανταποκρίνεται σε κάθε σας συνήθεια: στο τι τρώτε, πώς κοιμάστε, πώς γυμνάζεστε και πώς διαχειρίζεστε το άγχος».

Τι εξασθενεί και τι θωρακίζει το ανοσοποιητικό σύστημα

Σύμφωνα με τον Dr. Hyman, οι παράγοντες που υπονομεύουν την άμυνα του οργανισμού είναι:

Ο κακός ή ανεπαρκής ύπνος

Η έλλειψη άσκησης ή η υπερβολική προπόνηση

Το χρόνιο στρες

Η κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων (ultra-processed foods)

Τα χαμηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών

Η διαταραγμένη υγεία του εντέρου

Αντίθετα, η επαρκής ξεκούραση, η ποιοτική σωματική δραστηριότητα και η κατανάλωση φυσικών, ανεπεξέργαστων τροφών έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η μείωση του άγχους, η βελτιστοποίηση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και η χρήση σάουνας προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Ο Dr. Hyman υπογράμμισε επίσης την καθοριστική σημασία της βιταμίνης D για τη «ρύθμιση και εξισορρόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος».

Τροφές για ισχυρή άμυνα απέναντι στις ιώσεις

Εστιάζοντας σε αγνά, φυτικά συστατικά που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή, ο γιατρός συνιστά:

Τζίντζερ (πιπερόριζα) και κουρκουμάς : Για τη μείωση και καταπολέμηση των φλεγμονών.

: Για τη μείωση και καταπολέμηση των φλεγμονών. Σκόρδο : Γνωστό για τις ισχυρές αντιμικροβιακές και αντιικές του ιδιότητες.

: Γνωστό για τις ισχυρές αντιμικροβιακές και αντιικές του ιδιότητες. Ξινολάχανο (Sauerkraut) και μίσο (Miso) : Για την ενίσχυση του μικροβιώματος του εντέρου.

: Για την ενίσχυση του μικροβιώματος του εντέρου. Αγκινάρες : Πλούσιες σε πρεβιοτικές ίνες που τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια.

: Πλούσιες σε πρεβιοτικές ίνες που τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια. Πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά: Πλούσια σε φυτοχημικά και αντιοξειδωτικά στοιχεία.

«Ο οργανισμός σας έχει μια εκπληκτική ικανότητα να προστατεύει τον εαυτό του όταν του παρέχετε τη σωστή υποστήριξη. Ξεκινήστε από τα βασικά: ελέγξτε τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα σας και δώστε προτεραιότητα στον ύπνο. Αυτός είναι ο τρόπος για να μένετε υγιείς όλη τη σεζόν», καταλήγει ο Dr. Hyman.