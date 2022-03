Αεροπορική τραγωδία στην Κίνα: Πού στρέφονται οι έρευνες για τη συντριβή του Boeing 737

Μόλις δυόμισι λεπτά ήταν αρκετά ώστε μία φαινομενικά κανονική πτήση να μετατραπεί σε αεροπορική τραγωδία. Η Κίνα είναι σοκαρισμένη από τη συντριβή του αεροσκάφους Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 132 ανθρώπους.

Το αεροπορικό δυστύχημα θα είναι ενδεχομένως το φονικότερο από το 1994 στην Κίνα, όπου η αεροπορική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το αεροσκάφος έχασε την επαφή καθώς πετούσε επάνω από την πόλη Γουτζού, στην ορεινή περιοχή του Γκουανγκσί, ανακοίνωσε η κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (CAAC), χωρίς να δώσει στην δημοσιότητα απολογισμό των θυμάτων. «Επιβεβαιώθηκε ότι η πτήση συνετρίβη», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση της υπηρεσίας, η οποία διευκρινίζει ότι «ομάδα εργασίας» έσπευσε στην περιοχή του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε 123 επιβάτες και εννεαμελές πλήρωμα.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε «σοκαρισμένος» μετά το δυστύχημα, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV. Και σε μία ασυνήθιστη εν θερμώ αντίδραση, ο ισχυρός άνδρας του Πεκίνου ζήτησε την εξακρίβωση το συντομότερο δυνατόν των αιτίων της συντριβής.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πτήση MU5735 της China Eastern Airlines είχε απογειωθεί στις 13.00 τοπική ώρα από το Κουνμίνγκ με κατεύθυνση την Καντόνα, σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων. Το αεροσκάφος έγινε κομμάτια, αφού προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά, δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης υποδεικνύουν ότι το αεροπλάνο έχασε ύψος γρήγορα πριν πέσει κατακόρυφα στο έδαφος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24, το αεροσκάφος έχασε σε διάστημα 3 λεπτών ύψος 26.000 ποδών (7.925 m) πριν εξαφανισθεί από τα ραντάρ στις 14.22 τοπική ώρα.

Flightradar24 data for China Eastern Airlines flight #MU5735 from Kunming to Guangzhou. At 06:20:59 UTC the Boeing 737-800 aircraft started to lose altitude very fast. At 06:22:35 UTC last ADS-B signal showed vertical speed -31.000 feet per minute.https://t.co/Lwo8klGf8g pic.twitter.com/UEZaa9asua — Flightradar24 (@flightradar24) March 21, 2022

Ο αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ οι διασώστες δεν έχουν βρει σημάδια επιζώντων. Η China Eastern Airlines έχει καθηλώσει όλα τα αεροσκάφη 737-800 της στο έδαφος.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Περισσότεροι από 600 διασώστες φέρεται να βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβέστες που έφθασαν πρώτοι στο σημείο κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά που είχε προκληθεί από τη συντριβή. Τα βίντεο που έχουν καταγράψει ντόπιοι χωρικοί και ανέβασαν οι χρήστες στα κινεζικά social media όπως και τα κρατικά Μέσα, δείχνουν φωτιά και καπνό στο σημείο του δυστυχήματος ενώ τα συντρίμμια του αεροσκάφους να βρίσκονται στο έδαφος.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν πολλές πιθανές αιτίες της τραγωδίας μεταξύ των οποίων σκόπιμη ενέργεια, όπως τρομοκρατία, τεχνικά ζητήματα όπως δομική αστοχία ή σύγκρουση στον αέρα. Επίσης, θα εξετάσουν τις επικοινωνίες από τους πιλότους, αλλά και την κατάσταση στα συντρίμμια, ενώ θα αναζητήσουν και τη συσκευή εγγραφής δεδομένων πτήσης καθώς και τη συσκευή εγγραφής φωνής στο πιλοτήριο.

Αυτά τα καταγραφικά θα πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για να επιβεβαιωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών στα οποία συνέβη η τραγωδία και γιατί.

Οι τελευταίες πληροφορίες για την πτήση έδειξαν ότι το τελευταίο σήμα ήταν στις 14:22 τοπική ώρα, σε υψόμετρο 3.225 πόδια.

“Συνήθως το αεροπλάνο βρίσκεται σε αυτόματο πιλότο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι συνέβη”, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Λι Σιαοτζίν, ένας Κινέζος ειδικός στην αεροπορία.

Ένας άλλος εμπειρογνώμονας, ο Wang Ya’nan, διευθυντής της Aerospace Knowledge με έδρα το Πεκίνο, δήλωσε στην κινεζική εφημερίδα Global Times: «Είναι πολύ πιθανό το αεροσκάφος να έχασε την ισχύ του σε ύψος πλεύσης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή τεχνική βλάβη στην οποία το αεροπλάνο εισέρχεται αναπόφευκτα σε μια κάθοδο με υψηλή ταχύτητα».

Major #planecrash in #China, Boeing 737 plane crashed into the mountains, 132 passengers were on board.

we can see the falling plane in CCTV footage. pic.twitter.com/sMmbZjMSO4 — Rajan Kumar Jha (@RealRajanjha) March 21, 2022

Το προσωπικό στο αεροδρόμιο Guangzhou κατευθύνει τους ανήσυχους συγγενείς σε μια ξεχωριστή ζώνη που έχει δημιουργηθεί για να τους υποδεχθεί. Μια γυναίκα που περίμενε εκεί να μάθει νέα είπε στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ότι είχε κλείσει θέση στο συγκεκριμένο αεροπλάνο, αλλά κατέληξε να πάρει προηγούμενη πτήση. “Λυπάμαι πολύ” είπε. Η αδελφή της και τέσσερις φίλοι της ήταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων, το αεροπλάνο πετούσε για κάτι περισσότερο από μία ώρα και πλησίαζε στον προορισμό του όταν συνετρίβη στου Γουζού, μια κατάφυτη, λοφώδη περιοχή. Να σημειωθεί ότι αυτήν την εποχή στην Κίνα ξεκινά η ετήσια περίοδος πλημμυρών. Ο καιρός ήταν συννεφιασμένος, αλλά η ορατότητα φέρεται να ήταν καλή τη στιγμή του δυστυχήματος.

Πλήγμα για την Boeing

Τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι σχετικά σπάνια την Κίνα, όπου οι αεροπορικές μεταφορές έχουν σημαντικά αναπτυχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά.

Το τελευταίο σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε τον Αύγουστο 2010, όταν πτήση της Henan Airlines συνετρίβη στην βορειοανατολική Κίνα προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων.

Ο βαρύτερος απολογισμός ανήκει στην συντριβή, το 1994, ενός Tupolev 154 της China Northwest Airlines λίγο μετά την απογείωση από την Σιάν στην βόρεια Κίνα, με συνέπεια τον θάνατο 160 επιβαινόντων.

Πολλοί κινέζοι επιβάτες χάθηκαν επίσης τον Μάρτιο 2014 κατά την αινιγματική εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysian Airlines με προορισμό το Πεκίνο.

Η σημερινή καταστροφή αποτελεί νέο σκληρό πλήγμα για την Boeing στην Κίνα.

Τον Μάρτιο 2019, η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσε εντολή στις αεροπορικές της εταιρείες να σταματήσουν τις πτήσεις των 737 MAX για λόγους ασφαλείας.

Το μέτρο είχε ληφθεί έπειτα από δύο δυστυχήματα με 737 MAX στο εξωτερικό, με 346 νεκρούς.

Τρία χρόνια αργότερα, η κινεζική ρυθμιστική αρχή ήρε τελικά τον περασμένο Δεκέμβριο την απαγόρευση πτήσης των Boeing 737 MAX. Δεν είναι γνωστό αν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν επαναλάβει τις εμπορικές πτήσεις στην Κίνα.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης ήταν πολύ σημαντική για την Boeing, καθώς η Κίνα αποτελεί σημαντική αγορά για την εταιρεία.

Η κινεζική ρυθμιστική αρχή είχε θέσει ως όρο για την επιστροφή του 737 MAX στους κινέζικούς ουρανούς την πραγματοποίηση τεχνικών τροποποιήσεων για την εγγύηση της ασφάλειας των πτήσεων.

Η Κίνα ήταν η τελευταία μεγάλη χώρα που ήρε την απαγόρευση πτήσεων του 737 MAX.