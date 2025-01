Αδιανόητη τραγωδία στην Τουρκία: Στους 76 οι νεκροί από την φονική πυρκαγιά – Οι καταγγελίες για τα ελλιπή μέτρα προστασίας και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Στους 76 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου στη βόρεια Τουρκία, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 66 νεκρούς και 51 τραυματίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε επίσης ότι εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν σε σχέση με την πυρκαγιά. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο ιδιοκτήτης τους ξενοδοχείου.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε εικοσιτετράωρο εθνικό πένθος. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην Άγκυρα, δήλωσε ότι ξεκίνησε δικαστική και διοικητική έρευνα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Διευκρίνισε επίσης ότι έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό έξι εισαγγελείς, δύο επιθεωρητές της Δημόσιας Διοίκησης, τέσσερις επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας και μια πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Επί τόπου επίσης έσπευσαν τέσσερις υπουργοί της κυβέρνησης.

«Το λέω αυτό ξεκάθαρα και απερίφραστα μια για πάντα: Αυτοί που έγιναν αιτία για μια τέτοια καταστροφή, όσοι έδειξαν αμέλεια και υπαιτιότητα, θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας επέβαλε στα μέσα ενημέρωσης απαγόρευση πληροφοριών σε σχέση με την πυρκαγιά.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τη θλίψη του για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών από την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο.

«Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

