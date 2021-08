Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε χρήση πυροβόλων όπλων το βράδυ της Πέμπτης στο Πλίμουθ, στη νότια Αγγλία. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τον αριθμό των θυμάτων.

Ο τοπικός βουλευτής των Συντηρητικών, ο Τζόνι Μέρσερ, έκανε λόγο μέσω Twitter για «τραγικό» συμβάν, πρόσθεσε πάντως πως δεν θεωρείται ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια και διευκρίνισε πως ο ένοπλος «δεν διαφεύγει».

The incident is not terror related, and neither is the suspect on the run in Plymouth. Remain calm. It is for the Police to confirm further details. Do not repost chatter or gossip; work with them. We have the best cops in the land.