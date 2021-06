Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και την Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, στο Κάστρο του Γουίντσορ την Κυριακή 13 Ιουνίου. Η επίσκεψη θα αποτελέσει μέρος του ταξιδιού του Προέδρου Μπάιντεν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη Σύνοδο Κορυφής των G7 στην Κορνουάλη από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου.

Ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο 13ος Πρόεδρος των ΗΠΑ που θα συναντήσει την Βασίλισσα Ελισάβετ από την άνοδο της στο θρόνο το 1953. Μετά τη συνάντηση με τη Βασίλισσα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουνίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια άλλα βασιλικά μέλη θα παρευρεθούν στη συνάντηση της Βασίλισσας Ελισάβετ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη Κυρία.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr