Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Ζάγκρεμπ στην Κροατία, με βίντεο να δείχνει ανθρώπους να ανασύρονται από τα ερείπια. Στο μεταξύ η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει έναν πυρηνικό της σταθμό για προληπτικούς λόγους. Το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα. Το τηλεοπτικό δίκτυο N1 επεσήμανε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από το Ζάγκρεμπ, και μετέδωσε εικόνες από διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8