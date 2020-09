Για "χάρη της ομάδας" ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να προέτρεψε την πρώην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς να κάνει σεξ με τον ηγέτη της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως η ίδια αποκάλυψε στο βιβλίο της "Faith, Freedom and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House", το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ την επόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με τη Σάντερς, ο Κιμ Γιονγκ Ουν της έκλεισε το μάτι στο περιθώριο συνόδου στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018 και ο Τραμπ της είπε να πάει στη Βόρεια Κορέα και να το κάνει για την ομάδα. Στο βιβλίο της, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύει ο Guardian, η Σάντερς γράφει ότι ο Τραμπ, κατευχαριστημένος αστειεύτηκε "ο Κιμ Γιονγκ Ουν σου την έπεσε. Το έκανε, κι όμως σου την έπεσε". Η Σάντερς προέρχεται από οικογένεια Ρεπουμπλικανών, με τον πατέρα της να είναι ο Μάικ Χάκαμπι, υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2008 και το 2016 και εκείνη έχει στραμμένο το βλέμμα για να γίνει κυβερνήτης του Άρκανσας.

Στο βιβλίο της η Σάντερς περιγράφει βλαπτική ή μισογύνικη συμπεριφορά από τον πρόεδρο και ανώτατα στελέχη. Σχετικά με το περιστατικό με τον Κιμ, τον οποίο ο Τραμπ "φλέρταρε" επίμονα τα δύο πρώτα χρόνια της προεδρίας του, η Σάντερς περιγράφει μία σύσκεψη στη διάρκεια των συνομιλιών στη Σιγκαπούρη όπου ο ηγέτης του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ πήρε απρόθυμα μία καραμέλα από τον Τραμπ, ο οποίος "δραματικά" φύσηξε στον αέρα για να τον διαβεβαιώσει ότι ήταν μέντα και όχι κάψουλα με δηλητήριο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για σπορ, περιλαμβανομένου και γυναικείου ποδοσφαίρου. Μετά, "κοίταξα και είδα ότι ο Κιμ με κοίταζε επίμονα. Κοιταχτήκαμε κατάματα και ο Κιμ έκανε νεύμα και φάνηκε πως μου έκλεισε το μάτι. Κοίταξα γρήγορα κάτω και συνέχισα να σημειώνω. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν 'τι συνέβη μόλις; Σίγουρα ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν με μάρκαρε!".

Αργότερα, ενώ βρίσκονταν στην προεδρική λιμουζίνα, το διαβόητο "Τέρας" με προορισμό το αεροδρόμιο, η Σάντερς περιέγραψε το περιστατικό στον Τραμπ και στον τότε προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι. "Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σου την έπεσε!" αναφώνησε ο Τραμπ. "Το έκανε! Κι όμως σου την έπεσε!" γράφει η Σάντερς που ως πιστή Χριστιανή αποφεύγει να χρησιμοποιήσει την ακριβή φρασεολογία του προέδρου των ΗΠΑ. Αλλά γράφει ότι ό,τι είπε στον Τραμπ δεν ήταν αυτό που εννοούσε και του είπε: "Κύριε, σας παρακαλώ, σταματήστε" και ο Τραμπ αστειεύτηκε: "Λοιπόν Σάρα, αυτό τα κανονίζει όλα. Πας στη Βόρεια Κορέα και το κάνεις για την ομάδα. Ο άντρας σου και τα παιδιά σου θα σε στερηθούν αλλά θα γίνεις ήρωας για τη χώρα σου" είπε ο Τραμπ και ο Κέλι έσκασε στα γέλια".

Πηγή: Guardian, Πηγή φωτό: Reuters