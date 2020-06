Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος διαδηλωτών που συμμετείχαν σε πορεία διαμαρτυρίας στο Σιάτλ για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ

Όπως φαίνεται σε βίντεο από το περιστατικό, ο άνδρας οδήγησε το όχημα με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να τον περικυκλώσουν, χτυπώντας όχημα και τότε ο δράστης πυροβόλησε έναν εξ αυτών.

Στη συνέχεια φαίνεται να βγαίνει από το όχημα και να απειλεί τους διαδηλωτές με το όπλο του για να ανοίξει ο δρόμος και να χαθεί στο πλήθος. Ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά από την Αστυνομία.

Δείτε τα βίντεο:

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone.

Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition.

Here's a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm