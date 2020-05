Τουλάχιστον ένας επιβάτης επέζησε μετά τη συντριβή αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) σήμερα σε μια κατοικημένη περιοχή του Καράτσι, δήλωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Πρόκειται για έναν τραπεζίτη ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Αμπντούρ Ρασίντ Κάνα.

Σύμφωνα με την πακιστανική αρχή πολιτικής αεροπορίας, στο αεροπλάνο, τύπου Airbus A320, επέβαιναν 91 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Η Airbus πάντως ανακοίνωσε ότι δεν έχει επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightradar24.com, ήταν ένα 15ετίας A320, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Λαχώρη στο ανατολικό Πακιστάν και είχε προορισμό το Καράτσι στα νότια της χώρας λίγο αφού η χώρα ξεκίνησε εκ νέου τις πτήσεις εσωτερικού στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο πιλότος της πτήσης PK 8303 έστειλε σήμα κινδύνου στον πύργο ελέγχου ότι το αεροπλάνο υπέστη απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες του, κατά την δεύτερη προσπάθειά του να το προσγειώσει, σύμφωνα με ηχογραφημένη συνομιλία που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων liveatc.net.

Ο πιλότος φαίνεται ότι ματαίωσε την πρώτη του προσπάθεια να το προσγειώσει και έκανε περιστροφή για να επιχειρήσει εκ νέου. Τότε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας τον ενημέρωσε ότι φαίνεται να κάνει αριστερή στροφή, δηλαδή να βγαίνει εκτός πορείας.

Εκείνος απάντησε "Γυρίζουμε πίσω, κύριε, έχουμε χάσει τους κινητήρες" και ο ελεγκτής του έδωσε άδεια να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου του Καράτσι.

Δώδεκα δευτερόλεπτα αργότερα ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και του δόθηκε πάλι άδεια από τον Πύργο Ελέγχου να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους. Μετά δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία.

