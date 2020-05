Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου μυθιστορήματος "Twilight", η συγγραφέας του franchise, Στέφανι Μέγιερ, φέρνει πίσω στο Forks της Ουάσιγκτον τους αναγνώστες των βιβλίων, καθώς το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει το "Midnight Sun."

Το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα στη σειρά "Twilight" παρουσιάζει την ιστορία αγάπης μεταξύ του Edward Cullen και της Bella Swan από την οπτική του Edward. Όταν η εικονική ιστορία αγάπης ξεκίνησε περισσότερο από μια δεκαετία πριν, η σειρά είχε ειπωθεί μόνο από τα μάτια της Bella. Τώρα, οι αναγνώστες μπορούν να μάθουν για το παρελθόν του Έντουαρντ και τις εμπειρίες του ως βαμπίρ.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μπορώ επιτέλους να ανακοινώσω την κυκλοφορία του «Midnight Sun» στις 4 Αυγούστου. Δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να βγάλω αυτό το βιβλίο, αλλά ορισμένοι από εσάς έχετε περιμένει τόσο πολύ. Δεν φαινόταν δίκαιο να σε κάνει να περιμένετε κι άλλο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από τον πραγματικό κόσμο", είπε ο η Μέγιερ μέσω της εκπομπής "Good Morning America".

