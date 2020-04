Από τη ζωή έφυγε στα 52 του χρόνια ο Ανταμ Σλέσινγκερ, από τα ιδρυτικά μέλη του pop-rock συγκροτήματος Fountains of Wayne και βραβευμένος με Emmy για τη σύνθεση του "Crazy Ex-Girlfriend", της ομότιτλης κωμικής-δραματικής σειράς/μιούζικαλ, έπειτα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο μουσικός νοσηλεύτηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και βγήκε θετικός στον κορονοϊό. Συνδέθηκε με αναπνευστήρα αλλά ο οργανισμός του είχε καταπονηθεί. Ήταν διαζευγμένος και είχε δύο κόρες. Σε ανακοίνωσή του, ο νομικός εκπρόσωπος του συγκροτήματος έγραψε: "Όπως πολλοί γνωρίζετε, ο Άνταμ νοσηλευόταν με κορονοϊό και αν και είχε μία μικρή βελτίωση τις τελευταίες ημέρες, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και τελικά δεν κατάφερε να αναρρώσει από επιπλοκές του ιού. Ήταν πραγματικά πολύ ταλαντούχος αλλά κυρίως ένας αξιαγάπητος πατέρας, γιος και φίλος" έγραψε μεταξύ άλλων.

Ο Σλέσινγκερ, ήταν ένας πολύ επιτυχημένος μουσικός, υποψήφιος για Όσκαρ, Tony, Γκράμι και Emmy και τελικά κέρδισε τα δύο τελευταία βραβεία. Ήταν το 2018 που κέρδισε ένα Emmy για το "Crazy Ex-Girlfriend", για την πρωτότυπη μουσική και στίχους στο τραγούδι "Anti-Depressants Are So Not a Big Deal". Ήταν υποψήφιος 10 φορές για Emmy, πέντε φορές για το "Crazy Ex-Girlfriend", όπου ήταν και μουσικός παραγωγός. Πέντε υποψηφιότητες ήρθαν για τις συνεργασίες του στα Tony με το "Sesame Street" και ένα ειδικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Το 1997 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με την ταινία του Τομ Χανκς "That Thing You Do!". Επίσης, ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα. Υποψήφιο για Γκράμι ήταν και το συγκρότημά του Fountains of Wayne, τόσο ως πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα όσο και για καλύτερο τραγούδι "Stacy’s Mom", που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία τους.