Οι αιγυπτιακές Αρχές σπεύδουν να λάβουν αυστηρότερα μέτρα καθώς τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες στη χώρα και η εποχή θυμίζει καλοκαίρι, αρκετοί είναι εκείνοι που σκέφτονται να καταφύγουν στη θάλασσα για να δροσιστούν, αφού η απαγόρευση κυκλοφορίας υφίσταται μόνο για τις βραδινές ώρες.

Καθώς λοιπόν πολύς κόσμος άρχισε ήδη να βρίσκεται στις παραλίες, οι κατά τόπους κυβερνήτες των περιοχών αποφάσισαν να τις κλείσουν, επιβάλλοντας μάλιστα και ποινικές κυρώσεις σε όσους παραβαίνουν τις κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Έτσι, στην Αλεξάνδρεια, ο κυβερνήτης Μοχάμεντ Αλ Σερίφ αποφάσισε ήδη να κλείσει τις παραλίες της περιοχής, αφού πολλοί άνθρωποι πήγαν εκεί και παραβίασαν τα υγειονομικά και ιατρικά μέτρα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, γράφει η «Αλ Αχράμ».

Από την πλευρά του, και ο κυβερνήτης του Ν. Σινά, Χάλιντ Φούντα, εφάρμοσε την ίδια απόφαση, κλείνοντας όλες τις πλαζ σε όλη την περιφέρειά του, που διαθέτει από τα πιο κοσμοπολίτικα τουριστικά κέντρα στον κόσμο, όπως το Σαρμ ελ Σέιχ, το Ντάχαμπ και την Τάμπα.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Δαμιέττης Μάναλ Αλ Άουαντ διέταξε το κλείσιμο της περιοχής Λέσαν που αποτελεί τουριστικό προορισμό στο Ρας Αλ Μπαρ, τονίζοντας ότι η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος μετρά μέχρι σήμερα 30 νεκρούς και 536 κρούσματα από τον κορονοϊό, παρά το γεγονός των ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της διάδοσης της νόσου, με το κλείσιμο των σχολείων, των πανεπιστημίων, των τζαμιών, των εκκλησιών, των ξενοδοχείων σε όλες τις τουριστικές περιοχές, των εστιατορίων και καφέ, την αναστολή των διεθνών πτήσεων έως τα μέσα Απριλίου και την επιβολή νυκτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα.

Glory be to God Cairo became a ghost town in the

shadow of the Corona virus#Egypt pic.twitter.com/jwwU3pNz8C