Οι γιατροί σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης δίνουν στους ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση λόγω του κορονοϊού υψηλές δόσεις βιταμίνης C, βασιζόμενοι σε μελέτες από την Κίνα ότι βοήθησε τους εκεί ασθενείς. Ο πνευμονολόγος και ειδικός στον τομέα περίθαλψης στις ΜΕΘ, Dr. Andrew Weber, ο οποίος συνεργάζεται με δύο νοσοκομεία ανέφερε ότι οι ασθενείς που βρίσκονται στην εντατική λόγω κορονοϊού λαμβάνουν 1500 ml ενδοφλέβια βιταμίνης C. Παρόμοιες δόσεις του ισχυρού αντιοξειδωτικού δίνονται τρεις ή τεσσερις φορές το 24ωρο. Κάθε δόση είναι κατά 16 φορές πάνω από τη συνιστώμενη λήψη βιταμίνης C βάση των οδηγιών του NIH. Η συνιστώμενη δόση είναι 90ml για κάθε ενήλικο άνδρα και 75ml για κάθε γυναίκα. Η πρακτική βασίζεται σε πειραματικές θεραπείες που δόθηκαν σε ασθενείς του κορονοϊού στην Κίνα.

“Οι ασθενείς που έλαβαν την βιταμίνη C πήγαν καλύτερα από αυτούς που δεν έλαβαν την βιταμίνη. Βοηθάει ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών" δήλωσε ο γιατρός. Να σημειωθεί ότι η βιταμίνη C χορηγείται μαζί με άλλα φάρμακα όπως αυτά για την ελονοσία, αντιβιοτικά και αντιπηκτικά.

Από την Τρίτη τα νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη έχουν ομοσπονδιακή άδεια να δίνουν στους ασθενείς ένα κοκτέιλ υδροξυχλωροκίνης και αζιθρομυκίνης σε άρρωστους σε κρίσιμη κατάσταση ως "συμπονετική φροντίδα". Σύμφωνα με το Weber, τα επίπεδα της βιταμίνης C πέφτουν δραματικά στους ασθενείς με κορονοϊό, όταν παρουσιάζουν σηψαιμία. “Είναι πολύ λογικό ο κόσμος να προσπαθήσει να κρατήσει τα επίπεδα της συγκεκριμένης βιταμίνης σταθερά" τόνισε.

Πηγή: NY Post