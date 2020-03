Ο Danny Tidwell, διάσημος χορευτής και γνωστός για τη συμμετοχή του στην τρίτη σεζόν του σόου χορού So You Think You Can Dance, πέθανε σε ηλικία 35 ετών.

Ο χορευτής και χορογράφος που έχει κερδίσει Emmy, Travis Wall, και αδελφός του Danny έγραψε στα social media ότι η καρδιά του έχει ραγίσει.

“Χθες έχασα έναν αδελφό. Χάσαμε όλοι ένα δώρο. Δεν είμαι έτοιμος. Δεν νομίζω ότι θα είμαι ποτέ. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αληθινό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχεις φύγει. Ήσουν περισσότερα από αδελφός. Ήσουν η έμπνευσή μου. Σε είχα ως είδωλο μεγαλώνοντας. Ήθελα να χορεύω όπως εσύ. Ήθελα να γίνω εσύ" ανέφερε στον λογαριασμό του στο instagram.