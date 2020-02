Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία του Λος Άντζελες στον παίκτη του reality σόου "Bachelorette", Τσαντ Τζόνσον, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη σύντροφό του. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι ο άνδρας συνελήφθη τη Δευτέρα το απόγευμα με κατηγορίες πoυ αφορούν ληστεία με ενδοοικογενειακή βία.

Chad Johnson’s incident with his girlfriend last night. She recorded it to her IG story for proof. The guy is outta control, and his pattern of behavior is frightening. This hasn’t been their first issue. Just the first that’s documented. Scary shit. (Part 1) pic.twitter.com/cnNmFh05pY