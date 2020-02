Ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Κίνα πήγε το... delivery σε άλλο... επίπεδο λόγω του ξεσπάσματος του θανατηφόρο ιού. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την επαφή με όλους όσοι κάνουν τις παραγγελίες ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου παραδίδει το φαγητό στα... πεταχτά.

Όσοι μάλιστα... τολμήσουν να πλησιάσουν κοντά του δέχονται το «στοπ» με τον ίδιο να τους ζητάει να απομακρυνθούν και στη συνέχεια τους πετάει την τσάντα.

Κάθε μερίδα πωλείται για περίπου 1,4 δολάρια με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να σημειώνει πως δεν έχει μεγάλο κέρδος λόγω του κόστους για τα μεταφορικά.

Want to minimise contact amid the virus outbreak, but need to make a food delivery? Throw it. pic.twitter.com/LwderwXY4l