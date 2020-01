Αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράν: Σοκ από δημοσίευμα του Newsweek για τη συντριβή του Boeing

Το ουκρανικό αεροσκάφος που συνετρίβη λίγο έξω από την Τεχεράνη χτυπήθηκε από ένα ιρανικό πυραυλικό σύστημα, μάλλον κατά λάθος, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Νewsweek επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Πενταγώνου, έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν Ιρακινό αξιωματούχο της μυστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου και ένας ανώτερος υπάλληλος της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ δήλωσαν στο Newsweek ότι η αξιολόγηση του Πενταγώνου είναι πως η συντριβή του boeing στο Ιράν ήταν ατύχημα.

Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα όταν το Newsweek ζήτησε σχετικό σχόλιο και καμία απάντηση δεν ήρθε από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας ή το υπουργείο Εξωτερικών.

Στο μεταξύ νωρίτερα άλλο ένα βίντεο που προκαλεί σοκ και αποτυπώνει την στιγμή της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους στο Ιράν είδε το φως της δημοσιότητας.

Το αεροσκάφος των ουκρανικών αερογραμμών με 176 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι από κάμερα ασφαλείας.

Μία μεγάλη λάμψη φαίνεται και στη συνέχεια εμφανίζονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

Alleged crash CCTV footage 👇 pic.twitter.com/PR30m1lGGi