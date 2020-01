Δολοφονία Σουλεϊμανί: Παγκόσμια ανησυχία για σύρραξη στη Μέση Ανατολή - Απειλές από το Ιράν, επί ποδός οι ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν χαρακτήρισε τη δολοφονία ως το «μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος των ΗΠΑ στη δυτική Ασία» και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα εκδικηθεί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος».

«Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εγκληματική επίθεση στον Σουλεϊμανί είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος στη δυτική Ασία. Οι ΗΠΑ δεν θα αποδράσουν εύκολα από τις συνέπειες αυτού του λανθασμένου υπολογισμού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου, που διακινήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Και την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ, όπως αναφέρει το NBC, επικαλούμενο αξιωματούχους της Ουάσινγκτον, έπειτα από τη δολοφονία του Σουλεϊμανί και τις απειλές του Ιράν αποφάσισαν να στείλουν επιπλέον 3.500 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Τα νέα αμερικανικά στρατεύματα θα αναπτυχθούν στο Ιράκ, το Κουβέιτ και άλλα σημεία της περιοχής, χωρίς να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Τραμπ: Ο Σουλεϊμανί «σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς»

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, σχεδίαζε να σκοτώσει «πολλούς Αμερικανούς», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς σε μεγάλο χρονικό διάστημα και σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς ακόμη», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Σουλεϊμανί ευθύνεται για τον θάνατο «χιλιάδων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου και «μεγάλου αριθμού διαδηλωτών στο ίδιο το Ιράν» και εκτίμησε ότι θα έπρεπε να τον έχουν σκοτώσει «εδώ και χρόνια».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «μολονότι το Ιράν δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, ο Σουλεϊμανί ήταν μισητός" στη χώρα του και για αυτό οι Ιρανοί «δεν λυπούνται τόσο όσο οι ηγέτες τους θέλει να πιστεύει ο υπόλοιπος κόσμος».

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για τις εξελίξεις

«Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράκ», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ελληνικό ΥΠΕΞ για τις εξελίξεις στο Ιράκ μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου, Σουλεϊμανί.

«Προτεραιότητα συνεχίζει να είναι η σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής και ηαποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση του το ΥΠΕΞ.

«Μόνο έτσι ο λαός του Ιράκ θα μπορέσει να επανέλθει σε μια ομαλή καθημερινότητα, απαλλαγμένος από τη βία και την τρομοκρατία. Απαιτείται ψυχραιμία και νηφαλιότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Έντονη ανησυχία από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει σε ανακοίνωσή του μετά τη δολοφονία του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι, «η μετατροπή του Ιράκ σε ζώνη συγκρούσεων θα βλάψει τόσο την ειρήνη όσο και τη σταθερότητα τόσο του Ιράκ όσο και της περιοχής μας».

«Ανησυχούμε βαθύτατα για την κλιμάκωση της έντασης των ΗΠΑ-Ιράν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, τονίζουμε με έμφαση την προειδοποίηση ότι η μετατροπή του Ιράκ σε ζώνη συγκρούσεων θα βλάψει τόσο την ειρήνη όσο και τη σταθερότητα τόσο του Ιράκ όσο και της περιοχής μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανές ότι η αεροπορική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί για τη συνοδεία του Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της δύναμης των Ιερουσαλήμ του στρατού των Ιρανών Επαναστατικών Φρουρών, και της συνοδείας του θα αυξήσουν τη δυσπιστία και την αστάθεια στην περιοχή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοια κλιμακούμενα βήματα που απειλούν τη σταθερότητα στην περιοχή μας θα αυξήσουν τη βία και όλα τα μέρη θα υποφέρουν από αυτή την κατάσταση.

Η Τουρκία τάσσεται κατά της ξένης επέμβασης στην περιοχή, τις δολοφονίες και τις θρησκευτικές συγκρούσεις.

Γι 'αυτόν τον λόγο, καλούμε όλα τις πλευρές να ενεργήσουν με κοινή λογική και νηφαλιότητα, να αποφύγουν μονομερή βήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής μας και θα δώσουν προτεραιότητα στη διπλωματία».

Αντιδράσεις και ανησυχία στην Ευρώπη για τη δολοφονία Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ

Αντιδράσεις προκάλεσε στην Ευρώπη ο βομβαρδισμός της Βαγδάτης από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Ιρανού υπαρχηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τόνισε: «Ο κύκλος της βίας, των προκλήσεων και των αντιποίνων πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία μια κλιμάκωση».

Η Βρετανία αύξησε την ασφάλεια και την ετοιμότητα στις στρατιωτικές της βάσεις στη Μέση Ανατολή μετά τον φόνο του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, μετέδωσε το δίκτυο Sky News χωρίς να επικαλεστεί πηγή.

Ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντομινίκ Ράαμπ κάλεσε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση. "Αναγνωρίζαμε ανέκαθεν την επιθετική απειλή που συνιστούσε η ιρανική Δύναμη Κουντς υπό τον Κασέμ Σουλεϊμανί. Μετά τον θάνατό του καλούμε όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση. Η περαιτέρω σύγκρουση δεν είναι προς το συμφέρον μας", ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω email.

Από την πλευρά του ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, κληθείς να σχολιάσει το ρεπορτάζ του Sky News, απάντησε ότι "η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας και επαναξετάζουμε διαρκώς τα μέτρα προστασίας των Δυνάμεών μας. Δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας".

Η Βρετανία διαθέτει στο Ιράκ στρατιωτικό προσωπικό περίπου 400 ανδρών που βοηθούν στην εκπαίδευση των ιρακινών στρατιωτών. Οι περισσότεροι εδρεύουν στη βάση Τάτζι, βόρεια της Βαγδάτης.

Η Γερμανία εξέφρασε την "έντονη ανησυχία" της μετά τον φόνο από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ του επικεφαλής της ιρανικής Δύναμης Κουντς υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και ζήτησε "αποκλιμάκωση".

"Βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο επικίνδυνης κλιμάκωσης και είναι σημαντικό εφεξής να συμβάλουμε σε μια αποκλιμάκωση με προσοχή και αυτοσυγκράτηση", δήλωσε μια εκπρόσωπος της καγκελαρίας, η Ουλρίκε Ντέμερ, σε συνέντευξη Τύπου κάνοντας έκκληση για εξεύρεση λύσεων "με διπλωματικούς τρόπους".

Παράλληλα το Βερολίνο περιορίζει τις κινήσεις των στρατευμάτων του στο Ιράκ. Το αρχηγείο της διεθνούς στρατιωτικής συμμαχίας που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους εξέδωσε εντολή για τον περιορισμό των κινήσεων επί του εδάφους και στον αέρα, είπε η εκπρόσωπος.

Η Γερμανία διαθέτει 27 στρατιώτες στη βάση Τάτζι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως της Βαγδάτης, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ιρακινών στρατιωτών.

Άλλοι πέντε Γερμανοί στρατιώτες βρίσκονται στο αρχηγείο της συμμαχίας κατά του ΙΚ στη Βαγδάτη και υπάρχουν περίπου άλλοι 90 Γερμανοί στρατιώτες στην ελεγχόμενη από τους Κούρδους ζώνη στο βόρειο Ιράκ, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ιρακινών στρατιωτών.

Πομπέο: Ο κόσμος είναι «πιο ασφαλής» μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί

Η Γαλλία έχει «άδικο» όταν υποστηρίζει ότι ο κόσμος έγινε «πιο επικίνδυνος» μετά τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ζήτησε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Αμελί ντε Μονσαλέν. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η ντε Μονσαλέν είπε ότι σήμερα οι άνθρωποι ξύπνησαν «σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο» λόγω του κινδύνου «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στη Μέση Ανατολή.

«Οι Γάλλοι απλώς έχουν άδικο στο θέμα αυτό. Ο κόσμος είναι πολύ πιο ασφαλής σήμερα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι Αμερικανοί στην περιοχή είναι πιο ασφαλείς σήμερα μετά τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί», απάντησε ο Πομπέο.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έγραψε στο Twitter ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.

Ο τελευταίος κάλεσε την Τεχεράνη να αποφύγει κάθε αντίδραση, με αφορμή τον θάνατο του Σουλεϊμανί, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μια σοβαρή κρίση εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων» και να επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή.

Παράλληλα, κάλεσε και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ποιος είναι ο διάδοχος του Σουλεϊμανί

Μετά την εξόντωση του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί κατά την αμερικανική αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διόρισε αντικαταστάτη του, ως επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, τον Εσμαΐλ Καανί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το πρόγραμμα της ελίτ δύναμης θα συνεχιστεί ακριβώς όπως ήταν υπό τη διοίκηση του Σουλεϊμανί.

Ο Καανί ήταν υπό τις εντολές του Σουλεϊμανί, υπαρχηγός της μονάδας της Αλ Κουντς, από το όνομα της Ιερουσαλήμ στα περσικά, αρμόδιας για τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο εξωτερικό.

Κασέμ Σουλεϊμανί: Η στιγμή που ο πύραυλος χτύπησε το αυτοκίνητό του - ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που φέρεται να δείχνει την στιγμή που ο αμερικανικός πύραυλος χτύπησε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πανίσχυρος Ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί είδε το φως της δημοσιότητας.

Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι έως τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του βίντεο από τη δολοφονία Σουλεϊμανί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

