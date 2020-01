«Τρεις ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, κοντά σε αίθουσα διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου, με αποτέλεσμα να εκραγούν δύο αυτοκίνητα», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρακινού στρατού.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικοί των δυνάμεων ασφαλείας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Η σιιτική οργάνωση Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) γνωστοποίησε μέσω Facebook ότι ο επικεφαλής της διεύθυνσης δημοσίων σχέσεών της σκοτώθηκε στην επίθεση, που χαρακτήρισε «άνανδρο βομβαρδισμό των ΗΠΑ».

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, επρόκειτο για τον Μοχάμεντ Τζαμπίρι, διευθυντή του τμήματος δημοσίων σχέσεων των ΔΛΚ.

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για έναν πολίτη νεκρό και εννέα τραυματίες στην επίθεση. Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Σουμάρια ανέφερε ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 12.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση.

Το Ιράκ — σύμμαχος τόσο του Ιράν, όσο και των ΗΠΑ — έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε θέατρο του ολοένα σκληρότερου μπραντεφέρ ανάμεσα στην υπερδύναμη και την Ισλαμική Δημοκρατία, που εκφράζονται φόβοι πως ίσως οδηγήσει σε κλιμάκωση και ακόμη και σε στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσά τους.

UPDATE: 8 killed in rocket attack near Baghdad Airport, according to AFP; conflicting reports about their identities https://t.co/QDX9eUJcup