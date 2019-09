Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα όφειλαν να έχουν τερματίσει ήδη το νέο «κυνήγι μαγισσών», όπως αποκάλεσε την έρευνα των κοινοβουλευτικών των Δημοκρατικών.

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl