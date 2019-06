Συγκλονίζουν οι πρώτες εικόνες από τις εκρήξεις στα δύο τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν. Τα δύο τάνκερ, το ένα με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το άλλο με σημαία Παναμά, εκκενώθηκαν και το πλήρωμά τους είναι ασφαλές, σύμφωνα με τέσσερις ναυτιλιακές και εμπορικές πηγές.

Το Frontline της νορβηγικής εταιρείας, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εφημερίδα Tradewinds, επλήγη από τορπίλη.

Η Ένωση πετρελαιοφόρων Intertanko επιβεβαίωσε ότι τα πλοία δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Skynews.

Aerial footage shows one of the oil tankers targeted in the Sea of Oman#SeaofOman pic.twitter.com/mdvEPPT3J4