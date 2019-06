Ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να ρισκάρει να βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή των πιστών που αντιτίθενται σε κάθε είδους αλλαγή και να προχωρήσει με την απόφασή του να αλλάξει το "Πάτερ ημών".

Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα Guardian, θέλει να αλλάξει τη φράση «and lead us not into temptation», που περιλαμβάνεται στο «Lord's Prayer» (το αντίστοιχο του «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν»).

Η φράση θα αντικατασταθεί με το «do not let us fall into temptation» που σημαίνει «μη μας αφήνεις να πέσουμε στον πειρασμό», ώστε να καταστεί απολύτως κατανοητό και να μην επιδέχεται παρερμνηνείας.

Η νέα διατύπωση εγκρίθηκε από το Επισκοπικό Συνέδριο που έγινε στην Ιταλία τον περασμένο μήνα. Ο Πάπας είχε δηλώσει το 2017 ότι πίστευε ότι έπρεπε να αλλάξει η διατύπωση άμεσα.