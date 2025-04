«Έχασα 34 κιλά σε 12 μήνες χωρίς Ozempic» – Η Νο1 αλλαγή στη διατροφή που βοήθησε έναν άνδρα στην απώλεια βάρους

Ένας άνδρας αποκάλυψε πώς έχασε 34 κιλά σε 12 μήνες κάνοντας μια βασική αλλαγή στη διατροφή του. Σε μια εποχή που φάρμακα όπως το Ozempic γίνονται όλο και πιο δημοφιλή για την απώλεια βάρους, ο food blogger Rocky Singh επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο για να χάσει βάρος και να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση.

Ο food influencer και vlogger Rocky Singh αποκάλυψε ότι έχασε 34 κιλά σε 12 μήνες χωρίς ‘Οzempic’. Ο άνδρας μίλησε ανοιχτά για τα κίνητρα, τις προκλήσεις και τους συναισθηματικούς λόγους πίσω από τη μεταμόρφωσή του. Με λιγότερα από 10 κιλά να απομένουν μέχρι να φτάσει τον στόχο του, μοιράστηκε φωτογραφίες πριν και μετά την απώλεια βάρους, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δίνοντας στους followers μια γεύση από την μεταμόρφωσή του.

«Μείον 34 κιλά… και η επιχείρηση “σύσφιξη χαλαρού δέρματος” έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόλις 9 κιλά να απομένουν. Έχουν περάσει 12 μήνες από τότε που ξεκίνησα αυτό το ταξίδι… #rockysingh #απωλειαβαρους. ΥΓ: Το ίδιο μπλουζάκι από πέρυσι», έγραψε ο άνδρας σε ανάρτησή του στο X.

Όταν ένας follower ρώτησε τον Rocky Singh, αν είχε χρησιμοποιήσει Ozempic για την απώλεια βάρους του, ο άνδρας απάντησε αμέσως στην ερώτηση. Εξήγησε ότι ενώ το Ozempic μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στην απώλεια βάρους, ο ίδιος δεν είχε προχωρήσει στη λήψη του φαρμάκου.

Επίσης, ο Singh διευκρίνισε ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. «Δεν είχα ΚΑΝΕΝΑ πρόβλημα – απολάμβανα το φαγητό, το αλκοόλ και το κάπνισμα. Μείωσα απλώς το φαγητό και το ποτό προσωρινά. Δεν το έκανα για λόγους υγείας, αλλά επειδή αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που μου είπε η μητέρα μου πριν την χάσω», εξομολογήθηκε ο άνδρας.

34 kilos down this morning … and operation “firm up hanging skin” is almost at an end,

Only 9 kilos to go .. it’s been 12 months now since I started trying … #rockysingh #weightoff ps – Same T shirt from last year pic.twitter.com/2lgTHCTq37

— Rocky Singh 🇮🇳 (@RockyEatsX) March 29, 2025