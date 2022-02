Στόλτενμπεργκ: Βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή για την ασφάλεια της Ευρώπης

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. έκανε λόγο για «απρόκλητη και συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία».

«Αυτό είναι βάρβαρο και το καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλεια της Ευρώπης», σημείωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ και προσέθεσε ότι «η Ρωσία προσπαθεί να γυρίσει το ρολόι πίσω με τη βία» και «να υπονομεύσει τους παγκόσμιους κανόνες που κράτησαν την Ευρώπη ασφαλή για δεκαετίες».

Επίσης επανέλαβε ότι «το ΝΑΤΟ και η ΕΕ στέκονται δίπλα στον γενναίο λαό της Ουκρανίας. Υποστηρίζουμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Υποστηρίζουμε το δικαίωμά τους στη νόμιμη άμυνα».

Met with @vonderleyen and @CharlesMichel at a grave moment for European security. We discussed #Russia’s brutal, unprovoked, ongoing attack on #Ukraine. #NATO and the #EU stand united in our response, in solidarity with the Ukrainian people. pic.twitter.com/JrfjHrtSpq

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022