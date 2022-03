Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αμείωτη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία

Επικοινωνία είχε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον οποίο τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει. Ο πόλεμος συνεχίζεται για 23η ημέρα.

«Διαβεβαίωσα τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την αμείωτη υποστήριξη της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας έχει τώρα ξεκινήσει. Καιροί σαν αυτοί χρειάζονται όραμα, σταθερότητα και αντοχή ώστε να γίνεται το ένα δύσκολο βήμα μετά το άλλο», σημείωσε. Παράλληλα ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εκταμίευση δεύτερης δόσης περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ μακροοικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Ο γενναίος λαός της Ουκρανίας χρειάζεται αυτά τα χρήματα τώρα. Θα στηρίξει τα οικονομικά της χώρας, καθώς αυτός ο παράλογος πόλεμος μαίνεται ακόμη», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I assured President @ZelenskyyUa of the EU’s unabated support.

Ukraine’s European path has now begun.

Times like these require the vision, steadfastness and stamina to take one difficult step after the next.

The @EU_Commission will move ahead on this path. pic.twitter.com/Yn4JVXzSAG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022