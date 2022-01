Νταβίντ Σασόλι: Μηνύματα αγάπης και εκτίμησης από τις Βρυξέλλες

Συγκλονισμένη είναι η Ευρώπη από τον αιφνίδιο χαμό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, που πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Tον θάνατό του ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπός του Ρομπέρτο Κούιλο: «Ο Ντάβιντ Σασόλι απεβίωσε στη 1:15 στις 11 Ιανουαρίου στο oγκολογικό νοσοκομείο CRO στο Αβιάνο της Ιταλίας, όπου νοσηλευόταν. H ημέρα και ο τόπος της κηδείας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες» έγραψε.

Αρκετές ώρες πριν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ανακοινώσει ότι ο Νταβίντ Σασόλι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Ιταλίας από τις 26 Δεκεμβρίου «λόγω σοβαρής επιπλοκής και δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος».

Ο Κουίλο με νέα ανάρτηση ενημέρωσε πως η σορός του Νταβίντ Σασόλι θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη στη Sala della Promoteca (Αίθουσα Προτομών) του Καπιτωλίου της Ρώμης, από τις 10.00 έως τις 18.00, ενώ η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στις 12.00 στην εκκλησία Santa Maria degli Angeli στην Piazza della Repubblica της Ρώμης.

The Camera Ardente for @EP_President David Sassoli will be on Thursday, January 13 in Sala della Promoteca of the Campidoglio from 10.00 to 18.00. The funeral service will be held on Friday 14 at 12.00 in the church of Santa Maria degli Angeli, Piazza della Repubblica in Rome. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Το «αντίο» των Βρυξελλών

Οι Βρυξέλλες, με μηνύματα εκτίμησης και αγάπης, αποχαιρετούν τον εκλιπόντα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

«Η ανθρώπινη ζεστασιά του, η γενναιοδωρία του, η ευθυμία του και το χαμόγελό του λείπουν ήδη», έγραψε στο Twitter o πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ Σαρλ Μισέλ. «Είμαι λυπημένος και συγκινημένος με την ανακοίνωση του θανάτου του Νταβίντ Σασόλι. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του».

Je me sens triste et ému après l’annonce de la disparition de @EP_President @DavidSassoli Européen sincère et passionné, sa chaleur humaine, sa générosité, sa convivialité et son sourire nous manquent déjà. Condoléances sincères à sa famille et à ses proches. — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

It was an honor to work with David to promote our European values.@DavidSassoli was a great European, passionate, sincere, generous and authentic. He contributed competently, intelligently and elegantly to forging important decisions for the EU. pic.twitter.com/IdSOxtIEhG — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

Τη θλίψη της για την απώλεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιντ Σασόλι, εκφράζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο twitter, τονίζοντας ότι ήταν «ένας σπουδαίος Ευρωπαίος» και ένας «περήφανος Ιταλός».

Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει: «Λυπάμαι βαθιά για την τρομερή απώλεια ενός σπουδαίου Ευρωπαίου και περήφανου Ιταλού. Ο Ντάβιντ Σασόλι ήταν ένας παθιασμένος δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πρωτίστως, ένας αγαπημένος φίλος. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε Ντάβιντ!».

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian. David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend. My thoughts are with his family. Riposa in pace, caro David! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Ο Ιταλός Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι εξέφρασε τη λύπη και τη συγκίνησή του με μήνυμά του στο twitter: «Ο Νταβίντ Σασόλι μας άφησε. Είναι μια τρομερή είδηση αυτή για όλους εμάς στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Θα σε θυμόμαστε ως ένα δημοκρατικό και φιλοευρωπαίο ηγέτη. Ήσουν ένας άνθρωπος ξεκάθαρος, γενναιόδωρος, χαρούμενος, δημοφιλής. Αγκαλιάζω την οικογένειά σου. Αναπαύσου εν ειρήνη», είναι τα λόγια του Πάολο Τζεντιλόνι.

David #Sassoli has died. A terribile loss for his family and all of us. I will always remember his leadership, his passion, his generous friendship. #CiaoDavid — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 11, 2022

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς έγραψε στο twitter: «Από τον Έβρο ως τον εορτασμό των 40 χρόνων της ένταξης, ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας. Αγαπούσε την Ελλάδα με πάθος. Μου είχε ζητήσει να οργανώσω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος την άνοιξη. Δεν προλάβαμε. Καλό ταξίδι Presidente!»

Από τον Έβρο ως τον εορτασμό των 40 χρόνων της ένταξης, ο Νταβίντ Σασόλι ήταν πάντα παρών στα μεγάλα ευρωπαϊκά ραντεβού της Ελλάδας. Αγαπούσε την Ελλάδα με πάθος. Μου είχε ζητήσει να οργανώσω μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος την άνοιξη. Δεν προλάβαμε. Καλό ταξίδι Presidente ! — Margaritis Schinas (@MargSchinas) January 11, 2022

«Eίμαι βαθιά λυπημένη με την είδηση του θανάτου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας πραγματικός Ευρωπαίος που θα θυμόμαστε το έργο και την κληρονομιά του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και οι σκέψεις μου βρίσκονται στην οικογένειά του και τους αγαπημένους του σήμερα», έγραψε η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.

Deeply saddened this morning to learn of the passing of @EP_President. A true European whose work and legacy we will remember. My most sincere condolences and thoughts are with his family and loved ones today. pic.twitter.com/9WdqOCvLf2 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 11, 2022

Τα συλλυπητήρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του προέδρου Ντέιβιντ Σασόλι. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι είχαν τη χαρά να συνεργαστούν μαζί του και να τον συναντήσουν», είναι το μήνυμα που δημοσίευσε στο Twitter ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jaume Duch.

It is with great sorrow that we announce the passing of President David Sassoli . Our deepest condolences are with his family and all who had the pleasure of working with him and knowing him. pic.twitter.com/Vr2QOGxgIo — Jaume Duch (@jduch) January 11, 2022

Η πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε «συντετριμμένη» από τον θάνατο του Σασόλι. «Η Ευρώπη έχασε έναν ηγέτη, εγώ έχασα έναν φίλο, η δημοκρατία έχασε έναν πρωταθλητή. Ο Νταβίντ Σασόλι είχε αφιερώσει τη ζωή του για να κάνει τον κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνεται με την Αλεσάντρα, τον Τζούλιο και τη Λίβια που θρηνούν την απώλειά του. Όλες μου οι σκέψεις είναι μαζί τους».