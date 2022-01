Νταβίντ Σασόλι: Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ιταλίας

Σε νοσοκομείο της Ιταλίας νοσηλεύεται οΝταβίντ Σασόλι, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις 26 Δεκεμβρίου. Όπως έγραψε ο εκπρόσωπός του, Ρομπέρτο Κουίλο σε ανάρτησή του στο twitter, ο Νταβίντ Σασόλι νοσηλεύεται έπειτα από επιπλοκές, εξαιτίας δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού του συστήματος.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του:

«O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβιίτ Σασόλι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ιταλίας από τις 26 Δεκεμβρίου έπειτα από σοβαρή επιπλοκή εξαιτίας δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, όλες οι επίσημες δραστηριότητες έχουν ακυρωθεί».

The @EP_President David Sassoli has been in hospital in Italy since 26 December because of a serious complication due to a disfunction of the immune system. As a result all official activities have been cancelled.

