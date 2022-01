Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: “Πράσινο φως” στην αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, σχετικά με την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), με 655 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 8 αποχές.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πρόκειται να δημιουργηθούν δύο «ομάδες καθοδήγησης για τις ελλείψεις», για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αντίστοιχα.

Παράλληλα, ο ΕΜΑ θα δημιουργήσει και θα διαχειρίζεται την ευρωπαϊκή πλατφόρμα παρακολούθησης των ελλείψεων για τη διευκόλυνση της συλλογής δεδομένων. Όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού θα εμπλακούν πιο ενεργά στη διαχείριση αυτή, για παράδειγμα μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από παρατηρητές που εκπροσωπούν ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της υγείας, καθώς και από κατόχους αδειών διάθεσης, χονδρεμπόρους και άλλους παράγοντες που ασχολούνται στενά με την υγειονομική περίθαλψη.

Ο Οργανισμός θα δημιουργήσει επίσης μια δημόσια ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις κλινικές δοκιμές και οι πληροφορίες για τα προϊόντα που αφορούν εγκεκριμένα φάρμακα θα διατίθενται γρήγορα και με διαφάνεια.

Ο εισηγητής Νικολάς Γκονζάλες Κασάρες, Ισπανός Σοσιαλιστής, δήλωσε: «Ο νέος κανονισμός καθιστά πιο διαφανή τόσο τον Οργανισμό όσο και όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού, εντάσσοντάς τους πιο ενεργά στις σχετικές διαδικασίες και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ. Επιπλέον, θα υποστηριχθούν οι κλινικές δοκιμές για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών, ενισχύοντας τη διαφάνεια σε αυτά τα ζητήματα. Η νέα πλατφόρμα παρακολούθησης των ελλείψεων της ΕΕ θα παρέχει στον Οργανισμό ένα κομβικό εργαλείο για την παρακολούθηση της προσφοράς φαρμάκων και την πρόληψη των ελλείψεων. Εν ολίγοις, περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη συμμετοχή, καλύτερος συντονισμός, αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και περισσότερη πρόληψη».

Η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, με μήνυμά της στο Twitter, χαιρέτισε την έγκριση της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι «μετά από τη σημερινή ψηφοφορία στο ΕΚ, πλησιάζουμε σ’ έναν ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων». Σημείωσε, επίσης, ότι αυτό σημαίνει: «διασφάλιση της διαθεσιμότητας των βασικών ιατρικών προμηθειών για μελλοντικές κρίσεις, μεγαλύτερη ικανότητα παρακολούθησης ελλείψεων και ταχύτερες και πιο διαφανείς κλινικές δοκιμές και διαδικασίες».

