Εμανουέλ Μακρόν: Παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας

Σε συζήτηση στην αίθουσα Ολομέλειας του Στρασβούργου, ο πρόεδρος Μακρόν εξήγησε ότι οι υποσχέσεις στις οποίες βασίζεται το οικοδόμημα της ΕΕ (δημοκρατία, πρόοδος και ειρήνη) βρίσκονται πλέον υπό απειλή και ζήτησε άμεσα δεσμεύσεις ώστε «να τους δοθεί νέα πνοή». Προειδοποίησε ότι το τέλος του κράτους δικαίου σηματοδοτεί την αρχή του αυταρχισμού και τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον διάλογο για να ξανακερδίσει όσους «απομακρύνονται» από τις δημοκρατικές αρχές.

Διαβεβαίωσε τους ευρωβουλευτές ότι η Γαλλική Προεδρία της ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα στις νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, στη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών, στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, στην παροχή δικαιωμάτων στους εργαζομένους μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην εγγύηση της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Πρότεινε επίσης να συμπεριληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος Μακρόν αναφέρθηκε ακόμη στις προκλήσεις στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ασφάλειας, στους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος επί των σχετικών σχεδίων νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου.

Στον τομέα της άμυνας, ο πρόεδρος Μακρόν τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει τους κινδύνους και να εγγυάται τη δική της ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αντιτασσόμαστε στιβαρά σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις και απόπειρες αποσταθεροποίησης της Ευρώπης, ιδίως από τη Ρωσία, και να τιμωρήσουμε αποτελεσματικά όσους παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πολιτιστική, δημοκρατική και εκπαιδευτική δύναμη (…) διαθέτουμε τη δύναμη και τα μέσα για να το πετύχουμε», υπογράμμισε.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič επεσήμανε το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια αμφισβητείται: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση, εάν χρειαστεί». Αναφέρθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση με την Αφρική, στις σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και στην οικονομική και τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης («επαναφέρουμε την τεχνολογία στην Ευρώπη») ως προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η Επιτροπή θα επιδείξει καλή θέληση, αλλά ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν εταίρο που να κάνει το ίδιο.

We’ll do everything in our power to protect our model of peaceful democratic governance against outside threats from cyber-attacks to hybrid threats.#StrategicCompass & #EUdefence particularly important during @Europe2022FR.

Alongside @EmmanuelMacron 👉 https://t.co/Lj16Zgiynp pic.twitter.com/VlVqB9h8wm

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) January 19, 2022