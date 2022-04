ΕΕ: Συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο της Ουκρανίας – Είναι η βάση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της ΕΕ, που θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Κίεβο, δήλωσε ο Ίχορ Ζόβκα, υποδιευθυντής του γραφείου του Oυκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέδωσε το ερωτηματολόγιο στον κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Κίεβο την 8η Απριλίου. Δεσμεύθηκε ότι θα ακολουθηθεί ταχεία διαδικασία στην προσπάθεια της Ουκρανίας να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή, που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου.

Your fight is our fight. Europe is on your side.

This is the message I brought to President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people yesterday in Kyiv. pic.twitter.com/UvWtm26Iww

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022