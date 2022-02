ΕΕ: Έρχεται το πρώτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Την οριστικοποίηση του πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτησίας των αποσχισθεισών περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ αναμένεται να αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στις 5 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου και αργότερα το απόγευμα θα κατατεθεί ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων, ενώ στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς θα συνεδριάσουν για να οριστικοποιήσουν το πακέτο χωρίς καθυστέρηση.

Το πακέτο προτείνει στοχευμένες κυρώσεις προς:

Όσους συμμετείχαν στην παράνομη απόφαση.

Τις τράπεζες που χρηματοδοτούν ρωσικές στρατιωτικές και άλλες επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές.

Την ικανότητα του ρωσικού κράτους και της κυβέρνησης να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιουχικές και χρηματοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες της ΕΕ, για να περιοριστεί η χρηματοδότηση κλιμακούμενων και επιθετικών πολιτικών.

Το εμπόριο από τις δύο αποσχισθείσες περιοχές προς και από την ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι αισθάνονται ξεκάθαρα τις οικονομικές συνέπειες των παράνομων και επιθετικών ενεργειών τους.

Με κοινή δήλωσή τους οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, χαιρετίζουν την ενότητα των κρατών-μελών της ΕΕ και την αποφασιστικότητά τους να αντιδράσουν με σθεναρότητα και ταχύτητα στις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας.

«Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες οντότητες και να στείλει ρωσικά στρατεύματα σε ορισμένες περιοχές των περιφερειών Ντόνιετσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας είναι παράνομη και απαράδεκτη. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της ίδιας της Ρωσίας και κλιμακώνει περαιτέρω την κρίση», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ.

Οι δύο πρόεδροι χαιρετίζουν τη σταθερή ενότητα των κρατών μελών και την αποφασιστικότητά τους να αντιδράσουν με σθεναρότητα και ταχύτητα στις παράνομες ενέργειες της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους.

Russia’s aggression against Ukraine is illegal and unacceptable.

The Union remains united in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

A first package of sanctions will be formally tabled today.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2022