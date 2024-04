Συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα 2024»: Τα πλεονεκτήματα και ο σχεδιασμός που πρέπει να έχει η Ελλάδα στην στρατηγική της μετάβαση στην πράσινη ενέργεια

Τα πλεονεκτήματα και τον σχεδιασμό που πρέπει να έχει η Ελλάδα στην στρατηγική της μετάβαση στην πράσινη ενέργεια συζήτησαν οι συμμετέχοντες στην τρίτη ενότητα με θέμα “Ενέργεια & Δίκτυα Υποδομών. Καινοτομία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, επεσήμανε ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, προτάσσοντας την πολύ σημαντική γεωγραφική θέση της χώρας μας. “Να στηριχθούμε περισσότερο στις δικές μας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας” υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι “είναι πολύ θετικό ότι καταφέραμε να διπλασιάσουμε την εγκαταστημένη ισχύ των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερες ΑΠΕ για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Να στραφούμε επίσης στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά να καταφέρει και η Ελλάδα να την εξάγει. Η Ελλάδα χρειάζεται να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες της πρώτα και μετά γιατί να μην καταστεί κόμβος μεταφοράς πράσινης ενέργειας σε μία Ευρώπη που διψάει για φθηνή και καθαρή ενέργεια”. Όπως σημείωσε η κα. Σδούκου, αποτελεί προτεραιότητα να δοθούν κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν τα σπίτια πιο ενεργειακά, με πιο αποδοτικές συσκευές.

“Όλα χρειάζονται μέτρο και ισορροπία. Τα οφέλη των ΑΠΕ πρέπει να φτάσουν στον πολίτη” τόνισε. Καταλήγοντας η υφυπουργός ανέφερε ότι “όλα τα χτυπήματα της κλιματικής αλλαγής μας βάζουν σε νέα αχαρτογράφητα νερά και πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Χρειάζεται πρόβλεψη”.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, επεσήμανε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο σημείο που γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις για να περάσει στην ωριμότητα της πράσινης μετάβασης. “Το σύστημα θα είναι καθαρότερο και φθηνότερο για τα παιδιά μας αλλά θα πρέπει να εργαστούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση”. Ο κ. Μανουσάκης ωστόσο, τόνισε ότι όλες οι υποδομές είναι στρεσαρισμένες από την κλιματική κρίση. “Χρειάζεται να γίνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον πιο ανθεκτικού συστήματος” κατέληξε.

Την συζήτηση συντόνισε η Μαριάνα Πυργιώτη, co-founder της Dome Consulting Firm.

