Συνέδριο Next is Now 2021: Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη του τουρισμού

Οι προβλέψεις για την επόμενη ημέρα της τουριστικής βιομηχανίας και οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας του 3ου Συνεδρίου «Next is Now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης στη μετά COVID-19 εποχή, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με όρους βιωσιμότητας και σεβασμό απέναντι στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η σημασία των συνεργειών και της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην προσέλκυση ταξιδιωτών και στη βελτίωση της εμπειρίας τους βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3oυ Συνεδρίου «Next is Now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting.

Στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στο «Athens Marriott Hotel», υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε έμφαση στην αδήριτη ανάγκη διασύνδεσης της τουριστικής αγοράς με άλλους παραγωγικούς κλάδους της χώρας, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην υιοθέτηση κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων που θα δώσουν υπεραξία στο εθνικό τουριστικό προϊόν, καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Χρυσός χορηγός της ημερίδας, την οποία παρακολούθησαν οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Αναβύσσου (ΣΤΕΑ), ήταν ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.), ενώ το «παρών» έδωσαν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του τουρισμού, καθώς και επικεφαλής ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο-ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Κατά την εισήγησή του, με την οποία κηρύχθηκε η έναρξη του συνεδρίου, ο εκδότης και διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στις αντοχές που επέδειξε ο ελληνικός τουρισμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα -όπως φάνηκε και από τις επιδόσεις του κατά τη φετινή σεζόν- και θέτει τις βάσεις για μια δυναμική ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να βρεθεί στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναλυτές μεγάλων χρηματοοικονομικών οίκων “βλέπουν” τον ελληνικό τουρισμό ως βασική κινητήριο δύναμη για την αναπτυξιακή πορεία της εγχώριας οικονομίας τα επόμενα χρόνια», επεσήμανε ο εκδότης και διευθυντής της «R».

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα

Την αισιοδοξία του ότι το 2022 θα είναι η χρονιά που θα απογειωθεί ο ελληνικός τουρισμός εξέφρασε από το βήμα του συνεδρίου ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ν. Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου, ανακοίνωσε την έναρξη της πρωτοβουλίας «Digital Nomads». «Αρκετοί επισκέπτες έμειναν τον χειμώνα στα νησιά μας ή σε άλλους προορισμούς και δούλεψαν εξ αποστάσεως μέσα από τον υπολογιστή τους. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο trend, οι digital nomads ή ψηφιακοί νομάδες. Είναι ένα κομμάτι της πίτας που θα θέλαμε στη χώρα, καθώς ενισχύει κατά κύριο λόγο τον off season τουρισμό», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού, αναφέροντας ότι η πρωτοβουλία «Digital Nomads» θα ξεκινήσει πιλοτικά σε πρώτη φάση στην Ερμούπολη, στο Ηράκλειο και στην Καλαμάτα, σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, με τη Wind να είναι η πρώτη εταιρεία που θα συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα.

«Οι εταιρείες θα δίνουν καλύτερα πακέτα σύνδεσης στο ίντερνετ. Εμείς αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συνεργαστούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να έχουμε καταλύματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να μπορούν οι άνθρωποι να οργανώνουν τη ζωή τους εκεί που θα διαμένουν. Και αυτό, ως συνεργασία, έρχεται να πιστωθεί στη στρατηγική μας για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου», προσέθεσε.

Τα πλεονεκτήματά μας

Στην ανάδειξη της Ελλάδας από τον διεθνή Τύπο ως παραδείγματος διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, με αιχμή τον τουρισμό, εστίασε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης.

«Οι καλές φετινές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού δεν πρέπει να μας κάνουν να εφησυχάσουμε. Αποδείξαμε την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού το 2020 και το 2021. Τώρα, όμως, από την ανθεκτικότητα πρέπει να πάμε στην ανάκαμψη και από εκεί στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, καθώς έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα πριν να φτάσουμε στο 2022, το οποίο δείχνει να έχει εξαιρετικές προοπτικές. Από την άλλη, ο ανταγωνισμός θα επανέλθει το 2022 και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια κι εκεί πρέπει να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματά μας», υπογράμμισε ο Δ. Φραγκάκης και ιεράρχησε τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, την προστασία των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών στους τουριστικούς προορισμούς και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Για τις προκλήσεις στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει ο ελληνικός τουρισμός και την αλλαγή της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών εξαιτίας της πανδημίας μίλησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στις δυνατότητες ανάδειξης της Αττικής ως παγκόσμιας μητρόπολης που αξίζει όλοι οι ταξιδιώτες να επισκεφθούν μία φορά στη ζωή τους.

«Τα ταξίδια ευεξίας γίνονται προτεραιότητα για την πλειονότητα των τουριστών διεθνώς, με κύριους λόγους, όπως καταγράφεται στα χρόνια της COVID, την απόδραση από το άγχος, τη σύνδεση με τη φύση και την ανάγκη για αναζωογόνηση σώματος και πνεύματος. Θεωρώντας ότι η Ελλάδα και η Αττική εκπροσωπούν συμβολικά, ιστορικά και ιδανικά στο σήμερα έναν τέτοιο προορισμό, δεν σταματήσαμε λεπτό να εργαζόμαστε για τις προοπτικές ανάπτυξης της Αττικής σε μητρόπολη υγείας και ευεξίας», είπε χαρακτηριστικά.

