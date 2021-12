Πυλώνας εξαγωγών οι ιχθυοκαλλιέργειες

Η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ενότητας του δεύτερου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας – Ελλάδα 2021, με τίτλο «2021/2027: Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και τα κρίσιμα ορόσημα», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Της Ευας Οικονομάκη

Στις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφει η Ελλάδα τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σε επίπεδο εξαγωγών αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. «Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά απολύτως ρεαλιστικά ότι ή χώρα ανακάμπτει ισχυρά φέτος και θα αναπτύσσεται δυναμικά από την επόμενη χρονιά. Είναι συντηρητικές αυτές οι εκτιμήσεις μας», προσέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξάνονται πολύ περισσότερο από την κατανάλωση, κάτι που σηματοδοτεί την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. «Η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε επενδύσεις και εξαγωγές. Σε επίπεδο εξαγωγών η Ευρώπη εκτιμά ότι η Ελλάδα θα αναπτύσσεται με ρυθμό 8% το 2022 και το 2023 όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος θα παραμείνει στο μηδέν», είπε μεταξύ άλλων ο Χρ. Σταϊκούρας, δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στον κομβικό ρόλο των ιχθυοκαλλιεργειών.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις κεντρικές γενικές και στοχευμένες οικονομικές πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης, με κορωνίδα τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. «Αυτά που είχαμε δεσμευτεί στο φορολογικό κομμάτι τα έχουμε υλοποιήσει», επεσήμανε και εστίασε στις δράσεις που αναπτύσσονται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

«Ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών έχει δανειοδοτηθεί με 80 εκατ. ευρώ ετησίως από τις 4 συστημικές τράπεζες», προσέθεσε ο Χρ. Σταϊκούρας και αναφέρθηκε στις εναλλακτικές διόδους παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας. «Την τελευταία διετία δημιουργήσαμε εργαλεία όπως οι Επιστρεπτέες Προκαταβολές, τα Εγγυοδοτικά Προγράμματα και το ΤΕΠΙΧ. Η δεύτερη δίοδος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η τρίτη δίοδος είναι οι μικροπιστώσεις και η τέταρτη το τραπεζικό σύστημα. Αρα θέλουμε ένα υγιές, βιώσιμο και υπεύθυνο τραπεζικό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων», είπε και ανέδειξε την ανάγκη να γίνουν περισσότερες επιχειρήσεις βιώσιμες και υγιείς. «Στόχος είναι σε έναν χρόνο από σήμερα οι bankableεπιχειρήσεις στην Ελλάδα να είναι 100.000. Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Ουσιαστικά πιέζουμε το τραπεζικό σύστημα να συγχρονιστεί με τις ταχύτητες της ελληνικής κυβέρνησης», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

Στην ένταξη της ιχθυοκαλλιέργειας στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο εστίασε από την πλευρά του ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. «Η είδηση είναι ότι η ιχθυοκαλλιέργεια συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση που κάναμε χθες βράδυ για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Επομένως αυτή είναι μία κίνηση με ιδιαίτερο καθεστώς αγροδιατροφής, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, που θα στηρίξει την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών», είπε, μεταξύ άλλων. «Οι ιχθυοκαλλιέργειες κατατάσσονται στις κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο εξαγωγών για την Ελλάδα, δημιουργούν θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και αποτελούν έναν τομέα που θέλει να στηρίξει και η Ευρώπη», συμπλήρωσε. Έμφαση έδωσε και στη γραφειοκρατία και την καταπολέμησή της, επισημαίνοντας ότι η γραφειοκρατία και η διαφθορά οδηγούν σε απώλεια εμπιστοσύνης και τελικά σε έλλειψη επενδύσεων.

Βέβαια, όπως επεσήμανε πως «ένας λόγος που έρχονται μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι διότι βρίσκουν ταλέντο που δεν μπορούν να βρουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Παράγουμε ταλέντα». Τόνισε δε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση κινούνται τόσο στην κατεύθυνση ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, όσο και στην κατεύθυνση στήριξης της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας εστίασε από την πλευρά του ο Γιάννης Σμυρλής, γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και πρόεδρος της Enterprise Greece, μιλώντας για το Food Security και τη βελτίωση του φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος που παρατηρείται στην Ελλάδα. «Η ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν έρχεται τυχαία», τόνισε χαρακτηριστικά ο γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, αναφέροντας ότι δημιουργούνται συνεχώς ψηφιακά εργαλεία για την καλύτερη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες του εξωτερικού. Όπως είπε, πάνω από .000 μικρές ελληνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν σε ψηφιακά συνέδρια και B2B συναντήσεις με υποψήφιους partners στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των lockdonws, κάτι που βοήθησε στη σύναψη των συμφωνιών και στην υλοποίησή τους όταν έγινε η επανεκκίνηση της αγοράς. Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη εκπαίδευσης των επιχειρηματιών προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα των εταιρειών τους και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό brand. «Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα εθνικό μητρώο εξαγωγέων κατά τόπους το 2022, έτσι ώστε όλοι να μάθουν τα εργαλεία που παρέχουμε και να δημιουργηθούν στοχευμένες δυνατότητες εξαγωγών.

Την ανάγκη εισαγωγής νεών τεχνολογιών στην ιχθυοκαλλιέργεια ανέδειξε ο Χρήστος Ι. Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών. «Τα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν όταν θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την αγορά. Θα ανοίξουμε συζήτηση για συμπράξεις έτσι ώστε το πανεπιστήμιο με τη γεωπονική σχολή να διαδραματίσει ρόλο στη μετα-γυμνασιακή και μετα-λυκειακή επιμόρφωση», τόνισε και αναφέρθηκε στη υπογραφή μνημονίου με την Entersoft, η οποία θα δημιουργήσει 60 θέσεις εργασίας.

Για την ψηφιοποίηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών μίλησε ο Απόστολος Αποστολάκος, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία 11 ιχθυοσκαλών. «Το όραμά μας είναι να αλλάξουμε το mindset. Eμείς θέλουμε να πάρουμε μια παραδοσιακή ιχθυόσκαλα και να τη μετατρέψουμε σε ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών σε όλο το σύστημα διακίνησης. Ξεκινήσαμε να υλοποιούμε μία phigital προσέγγιση», τόνισε χαρακτηριστικά. «Εμείς είμαστε το logistic center της ιχθυοκαλλιέργειας. Ο κλάδος εξελίσσεται γρήγορα και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Δεν θα παραμείνουμε στο στατικό κατάστημα, αλλά θα πάμε σε μία νέα προσέγγιση», προσέθεσε ο Απόστολος Αποστολάκος.

Τον συντονισμό του πάνελ ανέλαβε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου.