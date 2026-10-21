Προσλήψεις και μισθοί: Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου 2026

Αλλάζουν από την 1η Νοεμβρίου2026 τα δεδομένα στις προσλήψεις των εργαζομένων και των μισθών, ύστερα από την εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5316/2026.

Ειδικότερα, από προκύπτει από αυτήν:

Όλοι οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν εξαρχής την αμοιβή που προσφέρουν στους υποψήφιους εργαζόμενους και να αναγράφουν τον προσφερόμενο μισθό στις αγγελίες τους.

που προσφέρουν στους υποψήφιους εργαζόμενους και να αναγράφουν τον προσφερόμενο μισθό στις αγγελίες τους. Οι αγγελίες δεν θα περιορίζονται πλέον στον μισθό, τον οποίο κάποιες επιχειρήσεις δήλωναν ήδη και στο παρελθόν αλλά θα πρέπει να αναφέρουν και τα μπόνους, τα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές που συνοδεύουν τη θέση, προκειμένου ο υποψήφιος να είναι ενημερωμένος πλήρως για το πακέτο αποδοχών πριν από οποιαδήποτε επαφή με τον εργοδότη.

στον μισθό, τον οποίο κάποιες επιχειρήσεις δήλωναν ήδη και στο παρελθόν αλλά θα πρέπει να αναφέρουν και τα μπόνους, τα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές που συνοδεύουν τη θέση, προκειμένου ο υποψήφιος να είναι ενημερωμένος πλήρως για το πακέτο αποδοχών πριν από οποιαδήποτε επαφή με τον εργοδότη. Απαγορεύεται στους εργοδότες να ρωτούν τους υποψηφίους για τις αποδοχές που λάμβαναν στην προηγούμενη εργασία τους. Με τον τρόπο αυτό, η αμοιβή που θα προσφερθεί δεν θα εξαρτάται από το μισθολογικό παρελθόν του υποψηφίου.

για τις αποδοχές που λάμβαναν στην προηγούμενη εργασία τους. Με τον τρόπο αυτό, η αμοιβή που θα προσφερθεί δεν θα εξαρτάται από το μισθολογικό παρελθόν του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν στοιχεία για την αμοιβή της θέσης αλλά και για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη θέση για την οποία διεκδικούν να προσληφθούν.

Τι άλλο αναφέρει η εγκύκλιος

Ακόμη στην εγκύκλιο αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Διαφάνεια πριν από την πρόσληψη

Απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή η χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε άμεση ή έμμεση διάκριση με βάση το φύλο στις δημοσιεύσεις, αγγελίες, διαφημίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισμούς που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην επιλογή προσώπων για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Οι υποψήφιοι για απασχόληση δικαιούνται να λαμβάνουν από τον μελλοντικό εργοδότη πριν από την πρώτη συνέντευξη πληροφορίες σχετικά με την αρχική αμοιβή ή το εύρος της, βάσει αντικειμενικών και ουδέτερων ως προς το φύλο κριτηρίων, καθώς και σχετικά με τις εφαρμοζόμενες στη θέση διατάξεις συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ενημέρωση εργαζομένων για τα επίπεδα των αμοιβών

Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής, ανά φύλο, των κατηγοριών εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Οι πληροφορίες παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο μηνών από το αίτημα. Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν ετησίως το προσωπικό για το δικαίωμα αυτό και τον τρόπο άσκησής του, με τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας.