Politico για την εκλογή Πιερρακάκη: Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup – H ιστορία ανάκαμψης της Ελλάδας

«Η χώρα που παραλίγο να αποβληθεί από την ευρωζώνη διευθύνει πλέον τον ισχυρό οργανισμό της ΕΕ που την έσωσε από την χρεοκοπία» αναφέρει το Politico σε άρθρο του μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup.

Αναλυτικά το άρθρο του Politico:

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, νίκησε την Πέμπτη τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βελγίου, Βινσέντ Βαν Πέτεγκεμ, σε μια διμερή αναμέτρηση για την προεδρία του Eurogroup. Αν και πρόκειται για ένα άτυπο φόρουμ των υπουργών Οικονομικών της Eυρωζώνης, η θέση αυτή έχει αποδειχθεί καθοριστική για την αντιμετώπιση κρίσεων — ιδίως της κρίσης του δημόσιου χρέους, η οποία οδήγησε σε τρία πακέτα διάσωσης της ελληνικής κυβέρνησης.

Αυτό συνέβη πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη, Γιάνης Βαρουφάκης, περιέγραψε το Eurogroup ως ένα μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, αφού μείωσε δραματικά το χρέος της σε περίπου 147% του ΑΕΠ της — αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

«Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», έγραψε ο Πιερρακάκης στην επιστολή του για την υποψηφιότητά του. «Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Λίγοι διπλωμάτες περίμεναν αρχικά ότι ο 42χρονος μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε τον αγώνα για την ηγεσία του Eurogroup μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του νυν προέδρου Πασκάλ Ντόναχιου τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος Βινσέντ Βαν Πέτεγκεμ μπορούσε να υπερηφανεύεται για την μεγαλύτερη εμπειρία του και απολάμβανε μεγάλο σεβασμό εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον έθετε ως τον αρχικό φαβορί για τη νίκη.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να υποστηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του Βινσέντ Βαν Πέτεγκεμ.

«Μη τυπικός»

Ο Πιερρακάκης δεν είναι τυπικό μέλος του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πολιτικό του υπόβαθρο είναι σοσιαλιστικό, έχοντας υπηρετήσει ως σύμβουλος του κεντροαριστερού κόμματος ΠΑΣΟΚ από το 2009, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε στην οικονομική κρίση. Ήταν μάλιστα ένας από τους Έλληνες τεχνοκράτες που διαπραγματεύτηκαν με τους πιστωτές της χώρας.

Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ και του MIT προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή ένιωθε ότι μοιράζονταν το ίδιο πολιτικό όραμα.

Ο Πιερρακάκης έκανε το μεγάλο πολιτικό του άλμα όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εθνικές εκλογές το 2019, έπειτα από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής του ερευνητικού και πολιτικού ινστιτούτου diaNEOsis. Ορίστηκε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, επιβλέποντας τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει την ξεπερασμένη γραφειοκρατία της χώρας, υιοθετώντας ψηφιακές λύσεις για όλα, από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έως τις ιατρικές συνταγές.

Αυτές οι προσπάθειες τον έκαναν έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου — σε τέτοιο βαθμό που ο Πιερρακάκης συχνά αναδεικνύεται από τον ελληνικό Τύπο ως πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ο Πιερρακάκης ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υποστήριξε αμφιλεγόμενη νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ύστερα από ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάρτιο, ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών, όπου επιτάχυνε τα σχέδια αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας προς τους πιστωτές και δεσμεύτηκε να μειώσει το χρέος της χώρας κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030.