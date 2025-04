Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Δεν σκοπεύουμε να μεταφέρουμε το βάρος στις επόμενες γενιές, όπως συνέβη στο παρελθόν»

Στη δύσκολη δημοσιονομική πορεία αλλά και στους τρόπους με τους οποίους έχει επιτευχθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας που πραγματοποίησε σε πάνελ στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον.

Με τίτλο «Μονοπάτια προς την Ευημερία – Πολιτικές και Συνεργασίες για την Επιτυχία» το πάνελ αναφέρθηκε στις θετικές οικονομικές επιδώσεις της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονης οικονομικής αστάθειας. Το συγκεκριμένο γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης όπου η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο των Γενικών Συνόδων του ΔΝΤ ως αρνητικό παράδειγμα και παράγοντας οικονομικής αβεβαιότητας.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για μια συμβολική ημέρα, καθώς πριν 15 χρόνια η Ελλάδα είχε γίνει αποδέκτης του πρώτου πακέτου διάσωσης και είχε ξεκινήσει τη συνεργασία της με το ΔΝΤ. Ο υπουργός Οικονομικών υπενθύμισε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη δεκαετία για την Ελλάδα, με δεδομένο ότι η χώρα έχασε 24 μονάδες του ΑΕΠ, υπέστη μια τεράστια οικονομική συρρίκνωση που εκτόξευσε την ανεργία και έχασε οικονομικά μια ολόκληρη δεκαετία.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η εικόνα ξεκίνησε να αλλάζει το 2019 όταν η κυβέρνηση υλοποίησε οικονομικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που άρχισαν να παράγουν αποτελέσματα.

«Έχουμε δει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Μόλις χθες υπήρξε ανακοίνωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Μόλις 6 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε αυτά τα έξι κράτη και ο ρυθμός ανάπτυξής μας είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της ΕΕ», ανάφερε χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρατήρησε ότι τέσσερις από τις έξι χώρες που έχουν πλεόνασμα είχαν προγράμματα με το ΔΝΤ μέσα στη τελευταία δεκαετία.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και στη συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πλεονασμάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε τη μείωση των κόκκινων δανείων, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης, λέγοντας πως ο λογαριασμός δεν μπορεί να περάσει στις επόμενες γενιές όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Όσον αφορά τις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, παρουσίασε ενδεικτικά τη δραματική εκτόξευση του αριθμού των ψηφιακών συναλλαγών, το πράσινο φως για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, τη μείωση των διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων, αλλά και τη δυνατότητα για την κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων.

Χρησιμοποιώντας μια αναλογία, ο υπουργός Οικονομικών εξήγησε ότι τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα είχε πάντα το κατάλληλο υλικό αλλά δεν διέθετε το απαραίτητο λογισμικό. Όπως εξήγησε, η χώρα μας στερούταν το σωστό θεσμικό πλαίσιο, τους κατάλληλους κανόνες μαζί με τη σωστή νοοτροπία που θα απελευθέρωνε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της σε κλασσικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα και οι άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και σε μη προφανείς τομείς όπου υπάρχουν δυνατότητες για ανάπτυξη.

Τέλος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε ένα άρθρο της εφημερίδας New York Times που υπογράφει ο Τόμας Φρίντμαν την ίδια μέρα που πριν 15 χρόνια η Ελλάδα υπέγραφε το πρώτο μνημόνιο. Στο τέλος αυτού του άρθρου, ο Τόμας Φρίντμαν γράφει ότι τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να επικεντρωθεί στην απόδοση των ελληνικών ομολόγων αλλά στην επιστροφή των νέων Ελλήνων.

«‘Αν τους δείτε να φεύγουν από τη χώρα, ξεκινήστε να πουλάτε. Αν τους δείτε να επιστρέφουν ή να μένουν, αρχίστε να αγοράζετε’. Οι Έλληνες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν τα τελευταία χρόνια, ειδικά επειδή καταφέραμε να αναλάβουμε το κόστος αυτών των μεταρρυθμίσεων από νωρίς. Και αυτή τη στιγμή, βλέπουμε τα κέρδη (αυτής της προσπάθειας)», ανάφερε ο υπουργός Οικονομικών.

