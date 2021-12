Περιβαλλοντική αειφορία και καινοτομία, εργαλεία για την ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας

Η περιβαλλοντική αειφορία και η καινοτομία μέσω των οποίων θα αναπτυχθεί περαιτέρω η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια απασχόλησαν τους ομιλητές της τέταρτου πάνελ του 2ου συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2021 με θέμα «Περιβαλλοντική αειφορία και καινοτομία» που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Για την θέση που κατέχει η Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ε.Ε., για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα μίλησε ο ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Πέτρος Κόκκαλης. «Οι προοπτικές για την ανάπτυξη της παραγωγής και της κατανάλωσης είναι τεράστιες. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ένας είδος παραγωγής βιώσιμης τροφής και κερδίζει συνεχώς έδαφος στη στροφή για την πράσινη μετάβαση» δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα των στρατηγικών της Ε.Ε. και στο κατά πόσες αυτές συνδέονται με την ανάπτυξη του κλάδου με τον ίδιο να επισημαίνει ότι: «οι ιχθυοκαλλιέργειες συνδέονται άμεσα με όλες τις στρατηγικές, της βιοποικιλότητας, της μηδενικής ρύπανσης, της προσαρμογής της επιχειρηματικής αλλαγής ακόμη και της στρατηγικής για την αλλαγή στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα». Επίσης, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ταξινομίας που όπως είπε είναι επιβεβλημένο και για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Για τη σημασία της υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα και δη στις ιχθυοκαλλιέργειες αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αθανάσιος Στάβερης. «Οι ιχθυοκαλλιέργειες από την πλευρά του επαγγελματία αλλά και από την μεριά του πελάτη, είναι ένας κλάδος που δεν έχει έρθει στο επίπεδο της ψηφιοποίησης που θα μπορούσε. Σκεφτείτε ότι υπάρχει η δυνατότητα όλη η πληροφορία να είναι τόσο στη διάθεση του παραγωγού όσο και στη διάθεση του καταναλωτή με τον ίδιο να γνωρίζει τη πορεία του αλιευτικού προϊόντος από τον ιχθυοκαλλιεργητή μέχρι και τον άνθρωπο που θα βάλει το ψάρι στον πάγκο» περιέγραψε ο κ. Στάβερης. Παράλληλα, ο ίδιος εστίασε στην ψηφιακή ιχνηλασιμότητα των ιχθυοκαλλιεργειών τονίζοντας ότι: «η παρακολούθηση μιας διαδικασίας παραγωγής μπορεί να γίνεται είτε από ανθρώπους, είτε από μηχανήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία παρακολούθησης της διαδικασίας κατασκευής σε οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, με μηχανήματα γίνεται σε πολύ καλύτερο βαθμό και η απόδοση είναι πολύ μεγαλύτερη. Η ένταξη και στην παραγωγή τροφής μπορεί να βελτιώσει και την ίδια την διαδικασία, να γίνει ταχύτερη». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο γενικός γραμματέας ξεκαθάρισε ότι η άποψη πως η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να εγκαταστήσει τους ανθρώπους είναι λανθασμένη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα καινοτομίας που θα «τρέξει» το ΕΛΚΕΘΕ με στόχο τη βελτίωση της διατροφικής αξίας ενδημικών ειδών κτηνοτροφικών οσπρίων, μέσω σύγχρονων βιοτεχνολογικών διαδικασιών στην διατροφή μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας παρουσίασε ο διευθυντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, Ιωάννης Νέγκας. «Στην Ελλάδα παράγουμε 260 τόνους ιχθυοτροφών, έχουμε 8 εργοστάσια τα οποία παράγουν για τη βιομηχανία και καλύπτουμε το 95% των αναγκών μας. Ωστόσο, θέλουμε 200 εκατ. για να εισάγουμε τις πρώτες ύλες για να παραχθούν οι ιχθυοτροφές αυτές. Πρέπει να μειώσουμε τις εισαγωγές από τις πρώτες μας ύλες» δήλωσε ο διευθυντής προσθέτοντας ότι: «μέσα σε αυτά επενδύουμε και ένα μεγάλο κομμάτι για την εξεύρεση καινοτόμων υλών».

Στη συνύπαρξη των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα εστίασε ο καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος κατά την ομιλία του. «Όπου η φύση και ο άνθρωπος συνεργάζονται αρμονικά τότε πάμε μπροστά. Να σημειωθεί ότι το 28% στην Ελλάδα είναι προστατευόμενες περιοχές και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ίσα-ίσα πρέπει να επενδύσουμε εκεί που συνυπάρχουν πολιτισμός, φύση και οικονομική δραστηριότητα» δήλωσε ο καθηγητής.

Ερωτηθείς για το μέλλον των ιχθυοκαλλιεργειών μέσα στην επόμενη δεκαετία, εάν λυθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που άπτονται του κλάδου, ο Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος τόνισε ότι «σίγουρα θα βρισκόμασταν σε καλύτερα επίπεδα απ’ ό,τι είμαστε. Δεν μπορούμε να ακυρώνουμε το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά θεωρώ ότι τελικά έχουμε ένα εξαιρετικό δίκτυο, έχουμε “πράσινες” υποδομές. Τι χρειάζεται; Κατάρτιση ουσιαστικά των ανθρώπων σε νέες δεξιότητες προκειμένου να περάσουμε από την παραδοσιακή οικονομία στην “μπλε” και “πράσινη” οικονομία. Δεύτερον κίνητρα στις περιοχές που είναι προστατευόμενες σε “μπλε” και “πράσινες” θέσεις εργασίας», είπε ο καθηγητής.