Next is Now 2021 – Έλενα Κουντουρά: Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο

Στις υψηλές επιδόσεις που κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τα χρόνια της θητείας της αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, κατά την εισήγησή της στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, με συν-διοργανωτές την Next is Now και την Dome Consulting.

Tης Εύας Οικονομάκη

«Όχι μόνο ξεπεράσαμε διαδοχικές κρίσεις και προκλήσεις. Καταγράψαμε και τις υψηλότερες επιδόσεις σε αφίξεις και έσοδα. Όλα αυτά λοιπόν τότε τα καταφέραμε μαζί και απέφεραν πραγματικά ανταποδοτικά οφέλη. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο», είπε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Κουντουρά.

Μάλιστα, η Ελ. Κουντουρά αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου της για πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό. «Προτεραιότητά μας είναι να καλύψουμε τον στόχο μηδενικών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050, να προχωρήσουμε σε ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στη διασφάλιση θέσεων εργασίας, στη βελτίωση εργασιακών συνθηκών και παράλληλα προτάσσουμε την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της, η Ελ. Κουντουρά επεσήμανε: «Είμαι δίπλα σας για να στηρίξω τις θέσεις σας στην ευρωβουλή και να μεγιστοποιήσουμε τα βιώσιμα οφέλη στον κλάδο του τουρισμού αλλά και στη χώρα μας»