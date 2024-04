Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ θα μειώσει τα επιτόκια σύντομα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στο CNBC ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει σε τροχιά μείωσης των επιτοκίων.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, η Λαγκάρντ επεσήμανε πως η ΕΚΤ θα παρακολουθεί τις τιμές του πετρελαίου «πολύ στενά», εν μέσω αυξημένων φόβων για διάχυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, έπειτα από την άνευ προηγουμένου αεροπορική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ανέφερε ότι η αντίδραση της τιμής του πετρελαίου ήταν «σχετικά μέτρια».

«Παρατηρούμε μια αποπληθωριστική διαδικασία, που κινείται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας» είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Εάν δεν έχουμε κάποιο μεγάλο σοκ στην ανάπτυξη, οδεύουμε προς μια στιγμή όπου πρέπει να μετριάσουμε την περιοριστική νομισματική πολιτική» ανέφερε, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων.

Τα σχόλιά της έρχονται λίγο αφότου η Κεντρική Τράπεζα έδωσε τη σαφέστερη μέχρι σήμερα ένδειξη ότι θα μπορούσε να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου.

“We are observing a disinflationary process that is moving according to our expectations,” @ECB President @Lagarde tells @SaraEisen.

“If we don’t have a major shock in development, we are heading towards a moment where we have to moderate the restrictive monetary policy.” pic.twitter.com/xYCOHSvbmG

— Squawk on the Street (@SquawkStreet) April 16, 2024