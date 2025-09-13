Κλειστά ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης – Ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης αναφορικά με κλειστά ακίνητα. Η κυβέρνηση επιταχύνει στο μέτωπο του στεγαστικού ζητήματος μετά τις φορολογικές ελαφρύνσεις σε νέους, εργαζόμενους, επαγγελματίες, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η μείωση του φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια σε συνδυασμό με την μόνιμη επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο στους ενοικιαστές και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με 1.500 κατοίκους αποτελούν παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας με στόχο τη μείωση των βαρών για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές και μακροπρόθεσμη επιδίωξη την αύξηση της προσφοράς προσιτών κατοικιών.

Πρόκειται για τη μείωση στο 25% από 35% του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από ενοίκια που κυμαίνονται από 12.000 έως 24.000 ευρώ καθώς και την πλήρη κατάργηση έως το 2027 (μείωση στο 50% το 2026) του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων. Η κυβέρνηση μελετά επίσης την επέκταση και σε νέες περιοχές της Αθήνας του απαγορευτικού για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μία προσπάθεια να υπάρξει αποσυμπίεση της αγοράς κατοικίας από παράγοντες που εντείνουν την έλλειψη προσφοράς και αυξάνουν τις τιμές.

Το επόμενο μέτωπο παρεμβάσεων θα είναι αυτό της κοινωνικής αντιπαροχής καθώς και ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στους servicers να ρίξουν στην αγορά σπίτια που έχουν στην κατοχή τους, αλλά η πώλησή τους αντιμετωπίζει εμπόδια. Αυτά τα ακίνητα των Servicers υπολογίζονται σε πάνω από 30.000, αριθμός ικανός να δώσει ανάσες σε μία αγορά που αντιμετωπίσει μεγάλη στενότητα προσφοράς.

Η αύξηση προσφοράς ακινήτων

Βεβαίως, η πιο ουσιαστική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών θα είναι αυτή της κοινωνικής αντιπαροχής. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αυτήν την εβδομάδα ανοίγει το δρόμο στην κυβέρνηση να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση όσων προβλέπει. Με τον νέο νόμο αξιοποιούνται δημόσια ακίνητα που μένουν ανεκμετάλλευτα. Ιδιώτες κατασκευαστές θα τα αναλάβουν μέσω διαγωνισμών για να χτιστούν νέα διαμερίσματα από τα οποία τουλάχιστον το 30% θα βρίσκεται στη διάθεση του δημοσίου για να τα παραχωρεί με χαμηλό ενοίκιο σε νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα διατίθενται προς πώληση στην αγορά από τους κατασκευαστές αυξάνοντας το απόθεμα των κατοικιών. Οι εκτάσεις που θα προκηρυχθούν για τον θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Μεταξύ αυτών και ακίνητα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας όπως ανενεργά στρατόπεδα. Στα συγκεκριμένα ακίνητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το 25% των κατοικιών που θα χτιστούν θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ το 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

Η ΕΤΑΔ αναμένεται να διαθέσει 6.500 ακίνητα που μπορούν να εισέλθουν άμεσα στην αγορά. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με σχέδια που έχουν καταρτιστεί, μπορούν να αξιοποιηθούν το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΧΡΩΠΕΙ , ιδιοκτησίας ΕΟΦ στη λεωφόρο Πειραιώς 62 στον Πειραιά εμβαδού 17.893 τμ, τα δύο οικόπεδα του ΕΦΚΑ στην Αργυρούπολη επί της Λεωφόρου Κύπρου συνολικής έκτασης 2.375 τμ, το πρώτο εργοστάσιο Ανατόλια στη Νέα Ιωνία με κτίρια 18.000 τμ που ανήκει στην ΕΤΑΔ καθώς και το ΥΦΑΝΕΤ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 19.500 τμ

Τα παραδείγματα

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στρατοπέδων που θα αξιοποιηθούν για την αύξηση του αποθέματος κατοικιών είναι αυτά που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το Στρατόπεδο Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι Αττικής, επιφάνειας 145 στρεμμάτων, που θα κατασκευαστούν 696 διαμερίσματα (58 κτίρια των 12 διαμερισμάτων έκαστο). Το Στρατόπεδο Ζιάκα στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, επιφάνειας 128 στρεμμάτων, που θα δημιουργηθούν 600 διαμερίσματα (50 κτίρια των 12 διαμερισμάτων έκαστο) και το Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα, επιφάνειας 150 στρεμμάτων, που θα γίνουν 720 διαμερίσματα (60 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων). Στους χώρους αυτούς, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας, προβλέπεται να ανεγερθούν συνολικά 2.000 διαμερίσματα.