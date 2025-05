Κίνα: Η κεντρική τράπεζα μείωσε δύο επιτόκια – «κλειδιά» σε ιστορικά χαμηλά

Η κινεζική κεντρική τράπεζα μείωσε την Τρίτη (20/5) δυο κατευθυντήρια επιτόκιά της σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών των αρχών να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, με φόντο τις εντάσεις για το εμπόριο με τις ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Το ετήσιο LPR («Loan Prime Rate»), το επιτόκιο αναφοράς για τους πιο ευνοϊκούς όρους δανεισμού που μπορούν να προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μειώθηκε από το 3,1 στο 3%, ανέφερε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (ΛΤτΚ), ο κινεζικός κεντρικός πιστωτικός θεσμός.

China on Tuesday cut its market-based benchmark lending rates, with the one-year loan prime rate (LPR) down to 3 percent from the previous reading of 3.1 percent.

The over-five-year LPR, on which many lenders base their mortgage rates, was lowered to 3.5 percent from 3.6… pic.twitter.com/o6zECjMgZ7

