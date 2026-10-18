e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από αύριο έως και τις 23 Οκτωβρίου – Οι δικαιούχοι

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Από αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

θα καταβληθούν σε δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας). Από αύριο, 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: