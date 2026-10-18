e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από αύριο έως και τις 23 Οκτωβρίου – Οι δικαιούχοι

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Οικονομία

πληρωμές
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Από αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως και τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 23 Οκτωβρίου

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 21 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους  για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
  • Από αύριο, 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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