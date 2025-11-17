Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου

Photo: Freepik

Σε εφαρμογή τίθεται από 1/12 η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.

Με μια σειρά αποφάσεων του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχοντας ως αρχή το «Είσπραξη πληρωμής (κάρτα, IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα», οριστικοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και εντάσσονται οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες άμεσων πληρωμών (Instant Payments) στο πλαίσιο διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με την Φορολογική Διοίκηση.

Οι τεχνικές αλλαγές

Συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των προηγούμενων αποφάσεων (Α.1098/2022 και Α.1155/2023) και ορίζεται ο τεχνικός τρόπος αποδοχής των άμεσων πληρωμών από τις επιχειρήσεις στο Σημείο Πώλησης, μέσω:

  • Tερματικού ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (POS)
  • Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

(βλ. σχετικές αποφάσεις, Α.1147/2025, Α.1160/2025)

Προθεσμίες Συμμόρφωσης για τους Φορείς

Περαιτέρω, καθορίζονται οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας και πληρωμών, ως εξής:

  • Πάροχοι Υπηρεσιών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers & NSPs): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμμόρφωσης για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.
  • Επιχειρήσεις εισαγωγής/κατασκευής/ εμπορίας ΦΗΜ και κατασκευής/ τεχνικής υποστήριξης/ εγκατάστασης και λειτουργίας ERP (Α. 1159/2025 & Α.1162/2025): Προθεσμία έως 28/11/2025 για υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας για εναρμόνιση με τις νέες προδιαγραφές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση.

