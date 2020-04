Την κάλυψη των τόκων ενήμερων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, προβλέπει η υπουργική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που υπεγράφη σήμερα. Προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος της επιδότησης για επιπλέον δύο μήνες εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 1.2 δις ευρώ, με αρχικό ποσό ύψους 750 εκ. ευρώ, και αφορά τόκους δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003) με διαχειριστή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση και τα οποία ήταν ενήμερα στις 31/12/2019.

Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων προς τις τράπεζες μέσω του ΠΣΚΕ. Διευκρινίζεται ότι η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων στις 31/12/2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ από όσους έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών και υπό την προϋπόθεση διατήρησης τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων τους στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με την πληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απλώνει μια ουσιαστική ομπρέλα προστασίας πάνω από όλες τις υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να αντέξουν την λαίλαπα του κορονοϊού και να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν ξανά την επόμενη ημέρα της κρίσης με όλες τις θέσεις εργασίας εξασφαλισμένες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου για την ταχύτητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γρήγορη έγκριση». Από τη μεριά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Η ενίσχυση αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από πόρους του ΕΣΠΑ, είναι άμεσο κεφάλαιο κίνησης, που μαζί με τα άλλα μέτρα που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στοχεύουν όχι μόνο να τις κρατήσουν ζωντανές, αλλά και να τις προετοιμάσουν για την επόμενη μέρα της κρίσης δίνοντάς τους τη δυνατότητα για μια δυναμική επανεκκίνηση».