Πάνος Ν. Αβραμόπουλος: Γιώργος Mπάρτης, αυτός ο αγαπημένος μας «κυνικός Λοχαγός των Ες-Ες»

Προικισμένος με ένα ξεχωριστό και ιδιότυπο σωματότυπο, που με τα ξανθά και αδρά χαρακτηριστικά του, παρέπεμπε σε μία «cult» μορφή η οποία του έδινε τη δυνατότητα με το προηγμένο δραματικό του κύτταρο και τη σκηνική του αρτιότητα, να αποπνέει έναν ανεκδιήγητο κυνισμό, στις ταινίες που υποδύονταν τον Γερμανό αξιωματικό της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα, αλλά και έχοντας στη φαρέτρα του την πλατιά δραματική του παιδεία, που σφυρηλάτησε θητεύοντας στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του κορυφαίου δασκάλου Καρόλου Κουν, ο μεγάλος μας ηθοποιός Γιώργος Μπάρτης, αποτύπωσε αδρά το δραματικό του σφραγιδόλιθο στα θεατρικά, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά μας δρώμενα και αναγορεύτηκε σε έναν από τους κορυφαίους δευτεραγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου μας.

Ο Γιώργος Μπάρτης είδε το φως της ζωής στην Αθήνα το 1937 και με την αποπεράτωση των εγκυκλίων γυμνασιακών του σπουδών, εκδηλώνοντας ξεχωριστή έφεση η αγάπη για το θέατρο, ενεγράφη στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, την οποία αποπεράτωσε πλάι στο μεγάλο δάσκαλο- θεατράνθρωπό μας Κάρολο Κούν, με ξεχωριστή επιτυχία. Το 1959 έτσι έλαβε και την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του ηθοποιού, «ως ξεχωριστό ταλέντο». Και έκτοτε θα επακολουθήσει η μακρά αλυσίδα της επιτυχημένης και εμπνευσμένης υποκριτικής του παρουσίας, στο θέατρο τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ασβέστες θα μείνουν στη μνήμη μας, οι κορυφαίες υποκριτικές του παρουσίες σε 26 και πλέον ταινίες, με πιο χαρακτηριστική την «Προδοσία» του 1964, στις οποίες άλλοτε ως Γερμανός αξιωματικός στις κορυφαίες ιστορικές μας περιπέτειες, ενίοτε ως κυνικός εκβιαστής σε αδίστακτες παρακμιακές ομάδες του αστικού κόσμου, κάποτε ως υπερόπτης, ευγενής αστός, σε κοινωνικά δράματα της δεκαετίας του ΄60, Ο Γιώργος Μπάρτης μας έδωσε, τα σπουδαία λυρικά αποτυπώματα, της κορυφαίας δραματικής του παρουσίας. Για αυτό και κατόρθωνε με την υποκριτική του πολυμέρεια, να υψώνει το ύφος και το ήθος των δεύτερων ρόλων που του ανέθεταν οι μεγάλοι μας σκηνοθέτες και να το αναβιβάζει σε μία υψηλή υποκριτική περιωπή. Στη δύση της καριέρας του τη δεκαετία του ΄80, ο Γιώργος Μπάρτης συμμετείχε ακόμα σε τρεις ταινίες, για να πέσει η αυλαία της κινηματογραφικής του παρουσίας το 2002, με την ταινία «Μυστικός Νοέμβρης». Μικρή θα λέγαμε ότι υπήρξε η συμμετοχή του Γιώργου Μπάρτη στις βιντεοταινίες της δεκαετίας του 1980, με εξαίρεση κάποιες, λίγες επιλεκτικές παρουσίες, όπως η κορυφαία βιντεοταινία «Γυναίκα της πρώτης σελίδας» του Νίκου Φώσκολου, με τη μεγάλη Ζωή Λάσκαρη το 1987.

Σπουδαία όμως και υψηλού αισθητικού κύρους, υπήρξε η δραματική παρουσία του Γιώργου Μπάρτη στη μικρή μας οθόνη, όπου και με τις σπουδαίες δραματικές του αρετές, μας έδωσε μεγάλες ερμηνείες. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη συμμετοχή του στις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές των δεκαετιών του 1970 και του ΄80, όπως στις : «Γυφτοπούλα» στην ΥΕΝΕΔ το 1974, «Οι άθλιοι των Αθηνών» στην ΕΡΤ το 1980, «Ακυβέρνητες Πολιτείες» στην ΕΡΤ1 το 1985, με πολύ αξιόλογες ακόμα τηλεοπτικές παρουσίες και στην ιδιωτική τηλεόραση, όπως στις σειρές «Στρας» στον ΑΝΤ1 το 1994, «Χαραυγή» στο Mega το 1994, «Γλυκόξινο κρασί» στον ΑΝΤ1 το 1999. Για να κλείσει η μακρά αυτή και επιτυχημένη τηλεοπτική του παρουσία με το σίριαλ «Κλειδί του παραδείσου» στον ΑΝΤ1 το 2008.

Αναμφίβολα με το ευγενές καλλιτεχνικό του ήθος και την πλατιά δραματική του παιδεία, ο Γιώργος Μπάρτης μας κατέλειπε σπουδαίες δραματικές ερμηνείες και δικαίως συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δευτεραγωνιστές του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου μας. Η ξεχωριστή υποκριτική του παρουσία, παραμένει πάντοτε στη μνήμη μας με αγάπη και σεβασμό !

Φιλμογραφία

Δεξιότερα της Δεξιάς – Farther right than the Right (1989)

Η γυναίκα της πρώτης σελίδας (1987)

Αγγελος – Angel (1982)

Ο Μεγαλέξανδρος (1980)

Κραυγές στον άνεμο – Voice in the Wind (1979)

Άγνωστος στρατιώτης (1976)

Κραυγές στον άνεμο (1976)

Έγκλημα στο Καβούρι (1974)

Επικίνδυνη νύχτα (1974)

Η αμαρτία στο κορμί της (1974)

Η δίκη των δικαστών (1974)

Αντάρτες των πόλεων (1972

Αέρα, Αέρα, Αέρα (1972)

Ο τρελοπενηντάρης (1971)

Καταναλωτική κοινωνία (1971)

Ο αγαθιάρης και η ατσίδα (1971)

Ο φαφλατάς (1971) [Αλέκος]

Εγώ ρεζίλεψα τον Χίτλερ (1970)

Ο προδότης πρέπει να πεθάνει (1970)

Ο τρελός της πλατείας αγάμων (1970)

Στη μάχη της Κρήτης (1970)

ΟΧΙ (1969)

Επιχείρησις Απόλλων (1968)

Στα σύνορα της προδοσίας (1968)

Ξεχασμένοι ήρωες (1966)

Η μοίρα του αθώου (1965)

Επιστροφή (1965)

Προδοσία (1964)

Διαγωγή μηδέν (1949)

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, είναι Α΄ Αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων

