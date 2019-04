Ο ΠΑΟΚ είναι και με τη βούλα πρωταθλητής Ελλάδας, με τον κόσμο να ξεσπάει στο τέλος της αναμέτρησης.

Το πάρτι μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια των παικτών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τα... έσπασαν υπό τους ήχους του "We are the Champions", περιμένοντας τη στιγμή που θα σηκώσουν το τρόπαιο στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Δείτε το σχετικό βίντεο: