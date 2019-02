Μετά τους Κιθ Λάνγκφορντ και Νίκο Παππά, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Ματ Λοτζέσκι. Ο προπονητής του Ρικ Πιτίνο επιστράτευσε το χιούμορ του για να σχολιάσει τη νέα ατυχία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

«Ο Ματ Λοτζέσκι θα είναι εκτός για 3-4 εβδομάδες. Μάλλον θα πρέπει να βάλω φανέλα και να επιστρέψω στο παρκέ», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Αμερικανός κόουτς.

Matt Lojeski out 3-4 weeks. Might have to suit up and get back to my Five Star days 😱