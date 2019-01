Το Κατάρ προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Asian Cup με το 4-0 επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Και οι αντίπαλοι οπαδοί έφτασαν στο σημείο να πετάξουν μέχρι και τα παπούτσια τους στους ποδοσφαιριστές που πανηγύριζαν μπροστά τους!

Δείτε το βίντεο:

Fans throwing shoes at the Qatari players after they score their 2nd goal 😲 pic.twitter.com/zCxyhZeWOc